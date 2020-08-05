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ЦАМТО

Начались летные испытания первого самолета ВТА A-400M ВВС Бельгии

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 4 августа. Минобороны Бельгии объявило о начавшихся 30 июля на предприятии компании Airbus в Севилье летных испытаниях первого заказанного для ВВС страны самолета ВТА A-400M "Атлас" с серийным номером MSN106.

По данным Aviation24.be, в течение прошлой недели самолет выполнил два полета – 27 и 30 июля.

Как сообщал ЦАМТО, окраска первого бельгийского A-400M (хвостовой номер CT-02) завершилась на предприятии в Севилье 4 мая и компания приступила к его наземным испытаниям. Как планируется, в конце августа группа специалистов ВВС Бельгии приступит к приемке самолета, после завершения которой в ноябре он отправится на авиабазу "Мельсбрук" (Бельгия), где размещается 15-е транспортное авиакрыло ВВС Бельгии.

Бельгия в числе семи стран, входящих в Организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), в декабре 2001 года подписала соглашение на поставку 7 ед. A-400M. Они предназначены для замены состоящих на вооружении с начала 1970-х гг. самолетов C-130 "Геркулес". Проект закупки и последующей эксплуатации A-400M ВС Бельгии осуществляют совместно с ВС Люксембурга, которые заказали один самолет.

Предполагается, что Люксембург получит свой A-400M в сентябре. Все A-400M будут поставлены ВВС Бельгии и Люксембурга в период 2020-2023 гг. Они войдут в состав 20-й эскадрильи 15-го транспортного авиакрыла ВВС Бельгии, размещенного на авиабазе "Мельсбрук".

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Страны
Бельгия
Люксембург
Продукция
A400M
C-130
Компании
Airbus
OCCAR
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