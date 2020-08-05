Корабль "Орел" сможет летать к Марсу

При этом корабль не может самостоятельно лететь к астероидам, сообщил его главный конструктор Игорь Хамиц

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Новый космический корабль "Орел" не может самостоятельно лететь к астероидам, однако в составе межпланетного комплекса это возможно, как и полет на Марс. Об этом сообщил главный конструктор корабля Игорь Хамиц в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

"Техническим заданием миссия полета к астероидам не предусмотрена. Однако, полет может быть осуществлен в составе астероидного (межпланетного) комплекса, как и полет к Марсу", - сказал Хамиц.

При этом он напомнил, что одна из основных задач корабля "Орел" - обеспечение пилотируемых миссий к Луне. "Кроме того, техническое задание предусматривает транспортировку экипажей на борт Международной космической станции", - уточнил главный конструктор.

Возвращение экипажа

"Орел", штатный экипаж которого составляет четыре человека, сможет возвращать с орбиты шесть космонавтов за счет двух дополнительных кресел.

"Необходимо отметить, что техническим заданием заложена возможность размещения в жилом отсеке возвращаемого аппарата [корабля "Орел"] дополнительно двух кресел, которые используются в кораблях серии "Союз", для возвращения со станции экипажа из шести человек", - сказал Хамиц.

По его словам, в соответствии с техническим заданием штатный экипаж корабля "Орел" составляет четыре человека, автономный полет корабля занимает до трех суток к околоземной орбитальной станции или до 10 суток к Луне. "Возможно выполнение и автономных полетов в околоземном космическом пространстве с численностью экипажа два человека на 30 суток", - отметил главный конструктор.

Хамиц уточнил, что свободный объем, приходящийся на одного члена экипажа, составляет 2,3 куб. м, что в два раза превышает аналогичную характеристику корабля "Союз". "Жилой отсек имеет зоны, предназначенные для реализации бытовых нужд экипажа: питания, отдыха, санитарно-гигиенических процедур", - добавил он.

Главный конструктор также сообщил, что при полете к Луне масса полезных грузов на борту корабля "Орел", будет составлять около 100 кг, а при выполнении транспортных операций по доставке экипажей на борт околоземной орбитальной станции может достигать уже 500 кг.

Безопасность

Хамиц отметил, что большое внимание уделено надежности корабля "Орел". "Схемными решениями заложено обеспечение безопасности экипажа при возникновении двух любых критических отказов", - уточнил он.

Главный конструктор также сообщил, что тепловая защита возвращаемого аппарата "Орла", в отличие от спускаемого аппарата корабля "Союз", позволяет осуществлять вход в атмосферу со второй космической скоростью, а сам возвращаемый аппарат корабля "Орел" является многоразовым, его предполагается использовать до 10 раз.

"Средства приземления должны обеспечить посадку космического корабля в район радиусом 5-7 км. Этого вполне достаточно для того, чтобы возвращаемый аппарат с экипажем смог штатно приземлиться на территории Российской Федерации", - добавил Хамиц.

Игорь Хамиц был назначен главным конструктором по разработке корабля "Орел" в июне. Ранее этими работами руководил Евгений Микрин, который умер 5 мая после заражения коронавирусом.

Пилотируемый корабль "Орел" строится в РФ для использования в лунной программе, первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, а с 2028 года планируется начать на нем полеты на Луну.