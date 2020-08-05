В прессе Пакистана пояснили, почему «восторг Индии» в связи с поставкой самолётов «Рафаль» неуместен

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Индии

В пакистанских СМИ обсуждается та эйфория, которая царит в Индии в связи с прибытием в страну пятёрки истребителей Rafale французского производства. Напомним, что самолёты приземлились на авиабазе Амбала в Индии 29 июля.

Пакистанский обозреватель Мохаммад Салех Заафир пишет следующее:

Восторг в Индии в связи с поставкой самолётов «Рафаль» неуместен. В Индии не понимают того, что новая техника для её ВВС не актив, а большая ответственностью.

По словам Заафира, индийский парк авиации настолько разнородный, что для ВВС Индии рано или поздно обслуживание всех этих самолётов станет настоящей головной болью. Пакистанский автор напоминает, что в ВВС Индии сегодня на вооружении стоят самолёты производства Франции, России, США, самой Индии. При этом с каждой новой покупкой усложняется логистика обслуживания, что приводит к дополнительным затратам.

Для истребителей «Рафаль» пришлось переделывать системы дозаправки в воздухе, которые используются воздушными танкерами Ил-78. Чтобы истребители французского производства долетели до Индии, использовались авиационные топливозаправщики ВВС Франции.

Мохаммад Салех Заафир в пакистанском издании The International News:

Программа «Техническое обслуживание и капитальный ремонт» (MRO) для всех этих истребителей, включая Rafale, становится не только логистическим кошмаром для ВВС Индии, но ещё и невероятно дорогой. Она же негативно влияет и на эксплуатационную готовность, которая для Индии обычно составляет не более 60%.