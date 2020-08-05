Все участники Армейских игр пройдут двухнедельный карантин и тест на коронавирус

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что во время соревнований предусмотрят дезинфекцию мест проведения конкурсов и размещения команд, дистанцирование участников и зрителей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Участники Армейских международных игр, которые пройдут с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств, пройдут обязательный двухнедельный карантин и сдадут тест на коронавирус. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

"Особо подчеркну, что во время соревнований будут созданы необходимые условия для профилактики коронавирусной инфекции. Все участники состязаний пройдут двухнедельный карантин и обязательное тестирование. Предусмотрены регулярная дезинфекция мест проведения конкурсов и размещения команд, дистанцирование участников и зрителей", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что армейские игры пройдут с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств, в них будет участвовать более 160 команд из 30 стран. "На играх будут работать "Клуб болельщиков", культурно-исторические модули, проходить тематические фестивали и мастер-классы. Гости и участники смогут посетить [в подмосковном парке "Патриот"] главный храм вооруженных сил, историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти" и музей под открытым небом "Поле Победы", - отметил Шойгу.

Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. Запланировано проведение 30 международных конкурсов на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана.