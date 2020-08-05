ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года

Он заниматься дистанционным зондированием Земли

ТАСС, 4 августа. Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник - CubeSX-HSE. Он предназначен для дистационного зондирования Земли, пишет пресс-служба вуза.

На спутнике установлена небольшая фотокамера массой 400 г. Она может делать снимки с расстояния до 600 км с разрешением 1280 на 960 пикселей, фокусным расстоянием 70 мм и пространственным разрешением 8 м.

Спутник уже собран, сейчас специалисты проверяют работоспособность всех его систем. Функциональные испытания на стенде полунатурного моделирования уже успешно прошли. В ближайшем будущем должны пройти квалификационные и летные испытания аппарата.

Принимать данные со спутника будет Центр управления полетами Московского института электроники и математики (МИЭМ) НИУ ВШЭ.

Кроме CubeSX-HSE в космос запустят еще один спутник, который студенты ВШЭ разработали вместе со школьниками из образовательного центра "Сириус", - CubeSX-Sirius-HSE.