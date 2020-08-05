Шойгу сообщил о специальных надбавках к окладу военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил 4 августа министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения», — сказал он на селекторном совещании.

Шойгу отметил, что надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%; для солдат — 120%.

По словам Шойгу, надбавка затронет более 45 тыс. военнослужащих, в среднем ее размер составит 23 тыс. рублей в месяц. Министр потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом.

О повышении на 3% окладов российских военнослужащих и сотрудников силовых структур с 1 октября 2020 года сообщалось ранее, в июне. Кроме того, размер пенсий уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и членам их семей в соответствии с повышенными окладами также будет пересмотрен.

В октябре прошлого года оклады военнослужащих и силовиков увеличились на 4,3%.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин пообещал, что государство продолжит развитие системы соцгарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Он подчеркнул, что уровень денежного довольствия силовиков будет последовательно повышаться.