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Деловая газета "Взгляд"

Британия заявила о новой жертве «обмана ГРУ»

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Источник изображения: Tolga Akmen/Global Look Press

Бывший министр торговли Великобритании, кандидат на пост генерального директора ВТО от Соединенного Королевства Лиам Фокс, «стал очередной жертвой обмана со стороны ГРУ», пишут британские СМИ.

По данным Reuters, взлом личной почты Фокса произошел летом прошлого года.

"Любимый метод взлома ГРУ грубый, но эффективный. Он представляет собой отправку фишинговых писем. Письма выглядят так, будто они приходят из надежного источника. Обычно в послании получателя просят нажать на ссылку или сменить пароль. Те, кто попадается на уловку, незаметно для себя передают данные почтового ящика теневым российским оперативникам", пишет The Guardian.

По мнению издания, именно на такую уловку и попался Фокс. При этом источники заверяют, что была взломана личная, а не рабочая почта бывшего министра, что уже привело к критике Фокса за использование личного почтового ящика в рабочих целях.

Газета заверяет, что ГРУ якобы имела доступ к почте Фокса в течение четырех месяцев и за это время завладела 451 страницей секретных торговых документов США и Великобритании.

Напомним, британское правительство считает Россию "значительной" угрозой и главным национальным приоритетом в сфере безопасности. Об этом говорится в ответе кабинета министров на доклад по России парламентского комитета по разведке.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес России в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также "стремлением выдать желаемое за действительное", чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы. По словам главы государства, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

Алина Назарова

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Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
ГРУ
Персоны
Путин Владимир
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