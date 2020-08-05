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Деловая газета "Взгляд"

Израиль назвал цели авиаударов в Сирии

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F-15 ВВС Израиля
F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам сирийской армии: бомбардировке подверглись наблюдательные посты, разведывательные объекты, батареи ПВО и инфраструктура контроля и управления, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили, что истребители и боевые вертолеты "атаковали цели сирийской армии в южной Сирии, в ответ на попытку подложить бомбы на границе на Голанских высотах", передает портал Mignews.com.

"ЦАХАЛ считает сирийский режим ответственным за любую активность, происходящую на его территории, и продолжит решительно действовать против любых попыток нарушить суверенитет Государства Израиль", – добавили там.

Заявление ЦАХАЛа появилось сразу после того, как сирийские государственные СМИ сообщили о воздушных атаках в районе Дамаска. Системы сирийских ПВО были активированы к юго-западу от Дамаска.

В Сирии сообщили, что в результате атак никто не пострадал.

Накануне израильские военные открыли огонь на Голанских высотах по группе боевиков, которые хотели установить взрывные устройства.

Армия прочесала местность, в которой оперировали боевики – они углубились на 25 метров вглубь израильской территории. Найдены винтовка, рюкзак и несколько придорожных фугасов.

Напомним, между САР и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.


Наталья Ануфриева

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Израиль
Сирия
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