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Деловая газета "Взгляд"

В США приступили к разработке сверхзвукового пассажирского самолета

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Источник изображения: Richard Drew/AP/ТАСС

Американская компания Virgin Galactic начала первый этап проектирования сверхзвукового коммерческого самолета и подписала меморандум с компанией Rolls-Royce о разработке двигательной установки.

В сообщении на сайте Virgin Galactic указывается, что компанией был сделан большой шаг в разработке "нового поколения самолетов, способных развивать высокую скорость".

Отмечается, что "основное внимание будет уделено удобству пассажиров и соблюдению экологических норм".

По данным портала Space.com, самолет с дельтавидным крылом сможет развивать скорость, в три раза превышающую скорость звука, и совершать полет на высоте 18 тыс. 300 метров.

Также компания Boom Technology совместно с Virgin Galactic с 2017 года разрабатывает прототип сверхзвукового летательного аппарата XB-1. Его первый полет намечен на 7 октября.

Другой проект создания сверхзвукового коммерческого самолета осуществляет компания Spike Aerospace, а компания Lockheed Martin совместно с NASA разрабатывает самолет, который сможет преодолевать звуковой барьер при пониженном уровне шума.

Virgin Galactic занимается подготовкой к регулярным туристическим суборбитальным полетам на борту космолетов серии SpaceShipTwo.

Ранее Минпромторг сообщал, что работа над эскизным проектом сверхзвукового пассажирского самолета может начаться с 2022 по 2026 годы, после чего начнется рабочее проектирование.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему амбициозный проект нового сверхзвукового авиалайнера обречен на провал.


Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Lockheed-Martin
NASA
Rolls-Royce
Virgin Galactic
Минпромторг РФ
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