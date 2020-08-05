Со дня образования Международного противоминного центра ВС РФ исполнилось 6 лет

ЦАМТО, 4 августа. За относительно короткую историю существования противоминного центра (1 августа МПЦ исполнилось шесть лет) его специалистам приходилось выполнять задачи по гуманитарному разминированию в ряде государств.

При этом большая часть работ по разминированию пришлась на территорию Российской Федерации. За эти годы было очищено 8348,3 гектара, обнаружено и уничтожено более 19 тыс. взрывоопасных предметов.

Одной из последних крупномасштабных операций по разминированию стали две командировки специалистов МПЦ в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. В ходе работ отряд Центра очистил около 114 гектаров территории, обнаружил 1180 взрывоопасных предметов, основу которых составили кассетные боеприпасы производства США. По результатам командировок более 100 военнослужащих МПЦ были удостоены государственных наград, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.