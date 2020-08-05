Saab поставит ВС США одноразовые гранатометы AT4 и боеприпасы для гранатометов "Карл Густав"

ЦАМТО, 4 августа. Шведская компания Saab объявила о подписании контракта на поставку ВС США одноразовых 84-мм противотанковых гранатометов AT4 и боеприпасов для 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав".

Стоимость заказа составляет около 100 млн. долл. (930 млн. швед. крон). Контракт был подписан во втором квартале 2020 года. Поставки должны быть выполнены в 2021 году.

Контракт заключен в рамках подписанного в 2019 году долгосрочного рамочного соглашения, которое позволяет Сухопутным войскам, Корпусу морской пехоты и ССО США в течение пятилетнего периода размещать заказы на поставку боеприпасов для "Карл Густав" и гранатометы AT4 на сумму до 445 млн. долл. (около 4,2 млрд. швед. крон).

AT4, как и "Карл Густав" (носит обозначение MAAWS в ВС США), длительное время применяются ВС США. С 1987 года Saab поставила Вооруженным силам США напрямую и в рамках производства по лицензии более 600 тыс. единиц AT4. "Карл Густав" поставляются ВС США с 2013 года. В 2018 году было объявлено, что СВ США приобретут последнюю версию гранатометов "Карл Густав" M4 (носит обозначенный M3E1 в США).