Войти
ЦАМТО

Saab поставит ВС США одноразовые гранатометы AT4 и боеприпасы для гранатометов "Карл Густав"

342
0
0
РПГ М3 MAAWS
Военнослужащий 4-й бригады 101-й воздушно-штурмовой дивизии армии США с РПГ М3 MAAWS (Saab Carl Gustaf M3). Форт-Кэмпбелл, 20.02.2013.
Источник изображения: Justin A. Moeller / армия США

ЦАМТО, 4 августа. Шведская компания Saab объявила о подписании контракта на поставку ВС США одноразовых 84-мм противотанковых гранатометов AT4 и боеприпасов для 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав".

Стоимость заказа составляет около 100 млн. долл. (930 млн. швед. крон). Контракт был подписан во втором квартале 2020 года. Поставки должны быть выполнены в 2021 году.

Контракт заключен в рамках подписанного в 2019 году долгосрочного рамочного соглашения, которое позволяет Сухопутным войскам, Корпусу морской пехоты и ССО США в течение пятилетнего периода размещать заказы на поставку боеприпасов для "Карл Густав" и гранатометы AT4 на сумму до 445 млн. долл. (около 4,2 млрд. швед. крон).

AT4, как и "Карл Густав" (носит обозначение MAAWS в ВС США), длительное время применяются ВС США. С 1987 года Saab поставила Вооруженным силам США напрямую и в рамках производства по лицензии более 600 тыс. единиц AT4. "Карл Густав" поставляются ВС США с 2013 года. В 2018 году было объявлено, что СВ США приобретут последнюю версию гранатометов "Карл Густав" M4 (носит обозначенный M3E1 в США).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Швеция
Продукция
Carl Gustaf M4
Компании
SAAB
Проекты
2020-й год
Похожие новости
09.04.2020
«Против российских танков»: Польша собирается заказать новый гранатомёт
28.11.2018
Словения закупает новые гранатомёты
09.10.2018
Американцы "прокачают" шведский гранатомёт
17.11.2017
Болгария возобновляет истребительный тендер
26.04.2017
Предложения на болгарский тендер на закупку истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 09:36
  • 1
Мертвая хватка
  • 05.08 09:18
  • 67
Космонавтика Илона Маска
  • 05.08 09:01
  • 2
«Ярс» с белорусским акцентом
  • 05.08 08:36
  • 52
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 05.08 08:31
  • 109
Бессмысленный «Прибой»
  • 05.08 08:11
  • 1
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 05.08 07:52
  • 19
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 05.08 07:48
  • 2
Лукашенко: Россия сменила братские отношения с Белоруссией на партнерство
  • 05.08 07:41
  • 82
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 05.08 07:37
  • 2
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 05.08 07:31
  • 1
Шантаж войной: Белоруссия стягивает технику к границе с Россией
  • 05.08 02:21
  • 2
Российский военный эксперт не видит большой угрозы в размещении дополнительного контингента США в Польше
  • 05.08 01:03
  • 9
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 04.08 23:35
  • 4
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 21:06
  • 16
Российским «Прибоям» предрекли потопление