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ЦАМТО

В соединение связи Амурского общевойскового объединения ВВО поступила партия новейшей техники связи

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Р-168-100КАЕ
Возимая КВ радиостанция Р-168-100КАЕ (Акведук-100КАЕ).
Источник изображения: http://www.yarz.ru/

ЦАМТО, 4 августа. В соединение связи общевойскового объединения ВВО, дислоцированного на территории Амурской области, поступила первая партия новых образцов техники связи.

Аппаратные фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) П-390М3 предназначены для доставки специальных почтовых отправлений и малогабаритных грузов в места дислокации подразделений и воинских частей. Благодаря высоким ходовым качествам автомобиля ГАЗ-27057, доставка почты может осуществляться в труднодоступные районы с грунтовыми дорогами.

Машина ФПС оборудована новейшей техникой, такой как аппаратура позиционирования "ГРОТ-В", позволяющая работать, как в системе GPS, так и в системе ГЛОНАСС. Радиостанция "Акведук" позволяет вести радиопереговоры на расстояние до 25 км в закрытом режиме маскировки речи, с использованием встроенных средств криптографической защиты. Эргономичный салон и система климатконтроля создают для экипажа машины гораздо более комфортные условия для работы по сравнению с техникой предыдущего поколения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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