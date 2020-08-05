В соединение связи Амурского общевойскового объединения ВВО поступила партия новейшей техники связи

ЦАМТО, 4 августа. В соединение связи общевойскового объединения ВВО, дислоцированного на территории Амурской области, поступила первая партия новых образцов техники связи.

Аппаратные фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) П-390М3 предназначены для доставки специальных почтовых отправлений и малогабаритных грузов в места дислокации подразделений и воинских частей. Благодаря высоким ходовым качествам автомобиля ГАЗ-27057, доставка почты может осуществляться в труднодоступные районы с грунтовыми дорогами.

Машина ФПС оборудована новейшей техникой, такой как аппаратура позиционирования "ГРОТ-В", позволяющая работать, как в системе GPS, так и в системе ГЛОНАСС. Радиостанция "Акведук" позволяет вести радиопереговоры на расстояние до 25 км в закрытом режиме маскировки речи, с использованием встроенных средств криптографической защиты. Эргономичный салон и система климатконтроля создают для экипажа машины гораздо более комфортные условия для работы по сравнению с техникой предыдущего поколения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.