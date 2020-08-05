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Российская газета

Ослепительное зрелище: The Drive впечатлили способности Ил-76МД

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Источник изображения: rg.ru

The Drive поразило, насколько эффектно самолеты Ил-76МД поздравили ВДВ России с юбилеем.

Портал The Drive отреагировал на фото и видео с авиашоу в Твери в честь 90-летия Воздушно-десантных войск России. Автор отмечает, что все уже привыкли видеть яркие представления с участием российских истребителей и ударных вертолетов. Но на этот раз центральное место в ослепительном зрелище заняли военно-транспортные самолеты.

Самолеты Ил-76МД, базирующиеся на аэродроме тверском Мигалово, совершили облет высшего командного состава и военнослужащих на местном учебном полигоне, израсходовав сотни инфракрасных ловушек. Помимо этого они десантировали бойцов ВДВ.

Портал сообщает своим читателям, что в транспортниках могут разместиться до 126 десантников. Также Ил-76МД способны транспортировать любые образцы боевой техники ВДВ.

Система защиты Ил-76МД включает в себя четыре автомата постановки помех АПП-50Р. Два располагаются в задних частях нижних обтекателей отсеков основных опор шасси за створками, и два навешивалась по бортам задней части фюзеляжа.

Также самолет оснащен станцией раннего предупреждения СПО-10 "Береза", станцией постановки активных помех "Сирень" и станцией СПС-5 "Фасоль".

Имеет он в своем арсенале и оборонительную кормовую пушечную установку с парой двухствольных пушек ГШ-23.

Есть у Ил-76МД и возможность воздушной бомбардировки, которая также была продемонстрирована во время маневров в Мигалово в начале этого года.

"Глядя на эти транспортные "рабочие лошадки", извергающие ракеты, убеждаешься, что не только российские истребители могут показывать сногсшибательные представления", - заключает автор.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Продукция
ГШ-23
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Минoбороны РФ
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