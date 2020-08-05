Подразделения РХБ защиты на Камчатке получили специализированные машины для постановки аэрозольных завес

ЦАМТО, 4 августа. На Камчатку, в подразделение РХБ защиты Войск и сил на Северо-востоке России, поступили новейшие специализированные машины ТДА-3.

Они предназначены для постановки аэрозольных завес, защищающих важные объекты, технику и людей от систем разведки и высокоточного оружия в пунктах базирования.

Специальное оборудование смонтировано на базе автомобиля повышенной проходимости "КамАЗ". ТДА-3 обладают возможностями по постановке завесы не только по горизонту, но и приподнятых завес, которые обеспечивают маскировку мостов и крупногабаритных объектов.

Новые технические средства способны осуществлять дезинфекцию участков местности, зданий и сооружений, дезактивацию и дегазацию наружных поверхностей техники путем распыления растворов для специальной обработки.

Для эксплуатации специализированных машин ТДА-3 сформированы расчеты, прошедшие подготовку в учебном центре РХБЗ МО РФ. В ближайшее время на полигоне "Радыгино" спланировано проведение тактико-специального занятия военнослужащих подразделения РХБ защиты ОКВС с привлечением новой техники, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).