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Военное обозрение

ЗВО продолжает перевооружение на модернизированные танки Т-80БВМ

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Источник изображения: Минобороны РФ

Западный военный округ продолжает получать на вооружение модернизированные танки Т-80БВМ. Как сообщает пресс-служба округа, очередная партия танков поступила в Кантемировскую таковую дивизию.

Согласно сообщению, 10 модернизированных танков Т-80БВМ были переданы танкистам на полигоне Алабино в Подмосковье. Подчеркивается, что в дивизии полностью готовы к эксплуатации модернизированных машин, поскольку это уже вторая партия танков Т-80БВМ, поступившая на вооружение. Всего на сегодня, учитывая новые танки, в дивизии имеется 20 модернизированных ОБТ Т-80БВМ. Вероятней всего, в дивизию будет поставлен батальонный комплект модернизированных машин.

В командовании дивизии отметили, что уже на этой неделе будут проведены боевые стрельбы экипажей модернизированных танков.

Танк Т-80Б и его модификации выпускались на АО "Омсктрансмаш" с 1979 по 1991 год. Последней модификацией стал танк Т-80БВ, принятый на вооружение советской армии в 1985 году. ОБТ Т-80БВМ - новый вариант модернизации танка, разработанный в Омске.

Танк оснащен доработанным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с, позволяющий развивать скорость до 70 км/ч. Машина оснащена 125-мм пушкой, имеющей возможность вести стрельбу управляемыми ракетами, многоканальным прицелом, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. От огня танк защищает комплекс модульной динамической защиты.

В советское время всего было выпущено более 10 тыс. танков Т-80 различных модификаций. В настоящее время на армейских складах находится 3 тыс. "восьмидесяток", которые считаются стратегическим резервом на случай войны. Решение о расконсервации части танков и их модернизации было принято Минобороны в 2016 году.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
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