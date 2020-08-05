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Военное обозрение

Глубоко модернизированный Ту-95МСМ взлетит до конца августа

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Источник изображения: topwar.ru

Прошедший глубокую модернизацию стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершит первый испытательный полет до конца августа этого года. Об этом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь при докладе российскому президенту Владимиру Путину.

Слюсарь доложил, что российский стратегический ракетоносец полностью обновили, усовершенствованию подвергли даже планер самолета. Планируется, что обновленный самолет совершит свой первый полет до конца августа этого года.

Мы усилили крыло, поменяли отдельные агрегаты планера. Машина с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами, и, собственно, боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации. Я надеюсь, до конца августа в Таганроге взлетит у нас долгожданный глубокомодернизированный Ту-95

- рассказал глава ОАК.

Об окончании работ по созданию глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ сообщалось в марте этого года. В сообщении говорилось, что компания "Туполев" совместно с ТАНТК имени Бериева завершили работы по созданию первого глубоко модернизированного Ту-95МСМ и приступили к отработкам обновленных систем.

Как ранее сообщалось, в рамках модернизации Ту-95МСМ получит новую РЛС, новую систему отображения информации, модернизированный комплекс обороны, модернизированные турбовинтовые двигатели НК-12MПM с установкой новых воздушных винтов АВ-60Т.

Минобороны планирует провести глубокую модернизацию всего имеющегося парка Ту-95.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Туполев
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
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