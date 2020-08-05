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Деловая газета "Взгляд"

Трамп назвал «величайшую ошибку» в истории США

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Источник изображения: Michael Reynolds/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп признал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток самой большой ошибкой в истории страны.

"Мы ликвидировали ИГИЛ*... 100% этого халифата... Мы "убрали" (иранского генерала Касема) Сулеймани, (главаря ИГ* Абу Бакра) Аль-Багдади... Я сделал много всего того, чего не делали другие президенты. Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток", – цитирует РИА "Новости" Трампа.

При этом американский лидер подчеркнул, что решение об отправке войск на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было "единственной величайшей ошибкой" в истории США.

Ранее бывший советник американского лидера Джон Болтон в своих мемуарах написал об уверенности Трампа в том, что американские военные терпят поражение в Афганистане и странах Ближнего Востока и требовал вывести оттуда войска.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с запрещенной в России террористической организацией "Талибан", пообещав снять санкции с членов этого движения. В начале марта США объявили о начале вывода войск из Афганистана. Однако уже в конце мая Трамп заявил, что конкретных сроков вывода войск из Афганистана нет, это произойдет "тогда, когда понадобится".

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


Евгения Шестак

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Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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