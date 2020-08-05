В состав ВМС Великобритании принят третий патрульный корабль класса "Ривер-2"

ЦАМТО, 4 августа. Командование ВМС Великобритании объявило о состоявшейся 3 августа на ВМБ в Портсмуте церемонии ввода в боевой состав флота патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessels) "Трент" (Trent) класса "Ривер-2".

В ближайшее время "Трент" направится в Средиземное море для участия в операции НАТО по обеспечению безопасности.

Как сообщал ЦАМТО, в 2014 году МО Великобритании заключило с компанией BAE Systems контракт стоимостью 348 млн. фунтов стерлингов на поставку трех кораблей класса "Ривер" Batch.2, "Форт" (Forth), "Мидуэй" (Medway) и "Трент" (Trent). Соглашение включало опцион на строительство еще двух кораблей, "Тамар" (Tamar) и "Спэй" (Spey), который был реализован 8 декабря 2016 года. Стоимость этого контракта составила 287 млн. фунтов стерлингов. Контракт также включает обслуживание всех пяти кораблей серии. Общая стоимость программы "Ривер-2" составляет 648 млн. фунтов стерлингов.

Головной корабль серии, P222 "Форт", вошел в боевой состав британского флота в апреле 2018 года. Второй корабль, P223 "Мидуэй", был включен в боевой состав ВМС Великобритании в сентябре 2019 года.

Резка стали для P224 "Трент" началась 7 октября 2015 года. Церемония крещения корабля состоялась 13 марта 2018 года. "Трент" был передан ВМС Великобритании в декабре 2019 года. После прибытия корабля на базу в Портсмуте была проведена подготовка его экипажа к действиям в различных ситуациях в рамках подготовки к первому развертыванию.

В июне 2020 года ВМС Великобритании был передан четвертый корабль серии, P233 "Тамар". Дооборудование и испытания P234 "Спэй" продолжаются. Планируется, что все пять кораблей войдут в боевой состав флота к концу 2021 года.

Новые корабли позволят повысить возможности британского флота по патрулированию и защите морских границ, борьбе с терроризмом, противодействию пиратству, контрабанде, незаконному обороту наркотиков в своих территориальных водах и за рубежом.

Длина корабля класса "Ривер-2" составляет 90 м, ширина – 13 м, водоизмещение – около 2000 т, максимальная скорость – 24 узла, дальность плавания – 5500 морских миль, экипаж – 60 человек, автономность – 35 суток. Вооружение составляют одна 30-мм артиллерийская установка компании MSI-Defence Systems и две установки Mk.44. Летная площадка позволяет принимать вертолеты "Мерлин". На корабле предусмотрены места для размещения подразделения морской пехоты численностью до 50 человек.