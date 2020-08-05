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Российская газета

АПЛ "Комсомолец" установила рекорд глубины погружения 35 лет назад

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Источник изображения: U.S. Navy / Wikimedia.org

Советская атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" относится к субмаринам 3-го поколения, это единственная подлодка проекта 685 "Плавник". 4 августа 1985 года она установила абсолютный рекорд по глубине погружения среди субмарин - 1027 метров.

Заложили подлодку К-278 22 апреля 1978 года в Северодвинске. 30 мая 1983 года субмарину вывели из цеха, а 3 июня спустили на воду. В августе 1983 года на подлодке подняли флаг ВМФ, а 28 декабря К-278 вступила в строй. Она вошла в состав Северного флота.

Подлодка состояла из двух цилиндрических титановых корпусов с усеченными конусами на оконечностях. Это был первый целиком созданный из титана корпус АПЛ. У него были явные преимущества: немагнитность металла и малый уровень шума при работе.

По техническим характеристикам подлодка проекта 685 не очень выделялась среди остальных субмарин. Длина - 110 метров, ширина - 12,3 метра. Скорость под водой - 30 узлов. Экипаж - 69 моряков. Но она имела отличительную особенность - повышенную глубину погружения.

4 августа 1985 года подлодка "Комсомолец" под командованием капитана 1 ранга Юрия Зеленского совершила небывалое в истории мирового военного мореплавания погружение в Норвежском море. Ни одна из боевых подводных лодок мира не смогла бы опуститься на такую глубину, ее бы раздавило. Но К-278 находилась под защитой сверхпрочного титанового корпуса.

Благодаря этому и состоялось погружение субмарины на непостижимую для подлодки глубину - 1027 метров. Рабочим погружением АПЛ является глубина не более 600 метров. И поэтому неспроста на флоте К-278 называли "золотой рыбкой".

Как вспоминали потом подводники, уходили на глубину медленно, словно отмеряя стометровые отсечки. Проверяли не только герметичность прочного корпуса, но и возможности стрельбы с большой глубины торпедами, систему аварийного всплытия.

На такой глубине субмарина была недостижима для других подводных лодок и любых противолодочных средств. Кроме того, она практически не фиксировалась гидроакустическими средствами обнаружения.

В июне 1987 года подлодка завершила опытную эксплуатацию и стала считаться боевой. В августе-октябре того же года К-278 выполнила задачи второй боевой службы. 31 января 1989-го получила название "Комсомолец".

7 апреля 1989 года при возвращении с третьей боевой службы подводная лодка "Комсомолец" погибла. Это случилось в том же Норвежском море. Возник пожар в двух смежных отсеках. Из-за возгорания были разрушены системы цистерн главного балласта, через которые лодку затопило забортной водой. Погибли 42 человека, 27 остались в живых.

Рекорд атомной подлодки "Комсомолец" по глубине погружения до сих пор никто не побил.


Светлана Цыганкова

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Страны
Норвегия
Проекты
СФ
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