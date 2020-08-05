Появилось видео испытаний морского ЗРПК "Панцирь-МЕ"

Испытания зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" показали на видео. От сухопутной версии ЗРПК отличается тем, что его ракеты могут поражать не только воздушные, но и надводные цели.

"Стартовый двигатель работает две секунды. Разгоняется до скорости четыре маха, 1300 метров в секунду, и дальше она идет как артиллерийский снаряд - ее не видно", - заявил Первому каналу главный конструктор зенитных комплексов морского базирования Александр Жуков.

Напомним, что "Панцирь-МЕ" разработан в 2015 году, а через три года прошли тестовые испытания. Боевой модуль оснащен восемью зенитными управляемыми ракетами, помимо которых еще 32 ракеты находятся в подпалубном хранилище, а также двумя 30-мм шестиствольными автоматами.

ЗРПК может уничтожать ракетами цели, летящие на высоте от двух метров до 15 километров, на расстоянии до 20 километров. Под артиллерийский огонь попадают объекты, находящиеся на удалении до четырех километров и на высоте до трех километров.

Возможности "Панциря-МЕ" позволяют вести огонь сразу по четырем целям, скорость которых может доходить до 1 км/с. Работа оператора полностью автоматизирована, а комбинированное использование радиолокационной и оптической системы управления обеспечивает всепогодность работы комплекса.

Николай Грищенко