Илон Маск: Мы собираемся отправиться на Луну

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Возвращение на Землю космического корабля Crew Dragon стало предвестником начала новой эры в мировой космонавтике. Дальнейшими целями НАСА должны стать Луна и Марс.

Такие идеи высказал Илон Маск в ходе видеотрансляции, в которой он приветствовал вернувшихся с орбиты астронавтов:

Мы собираемся отправиться на Луну, у нас будет база на Луне, мы собираемся отправить людей на Марс и сделать жизнь многопланетной, и, я думаю, что этот день предвещает новую эру освоения космоса.

Миллиардер добавил, что сейчас, когда мир страдает от пандемии коронавируса и прочих кризисов, ему просто необходимо узнать хоть что-то хорошее. Он считает, что новость об успешном полете американского космического корабля доставит людям удовольствие.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter поздравил всех с успешным завершением космической миссии.

Администратор НАСА Джим Бриденстайн поприветствовал астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли:

Добро пожаловать домой, Боб и Даг! Поздравляем команды NASA и SpaceX за невероятную работу по созданию этого испытательного полета. Мы идем дальше, чем когда-либо прежде, и делаем следующие шаги в смелых полетах на Луну и Марс.

2 августа космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX с двумя астронавтами на борту совершил успешную посадку в водах Мексиканского залива. Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли пробыли 62 дня на Международной космической станции, после чего вернулись на Землю.

Это первый случай в мировой практике, когда доставка людей на орбиту производилась частным космическим кораблем.