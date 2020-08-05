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Военное обозрение

БПК «Адмирал Левченко» модернизируют по примеру однотипного «Маршала Шапошникова»

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Источник изображения: http://www.korabli.eu/

Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Левченко" проекта 1155 будет модернизирован по примеру однотипного "Маршала Шапошникова". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

По словам источника, БПК, входящий в состав Северного флота, в настоящее время находится на стоянке в Североморске в ожидании принятия решения о начале модернизации и ремонта. На сегодняшний день место проведения работ пока не определено. Также источник ничего не сообщил о примерном начале работ на корабле. Последний выход корабля в море состоялся в 2018 году.

БПК "Адмирал Левченко" в настоящее время находится в Североморске в ожидании решения на ремонт и модернизацию. Место проведения работ пока не определено

- приводит новостное агентство слова источника.

Напомним, что БПК "Маршал Шапошников" стал первым кораблем проекта 1155, прошедшим модернизацию с переквалификацией во фрегаты. Возвращение корабля в состав Тихоокеанского флота планируется до конца этого года. Как ранее заявляли в Минобороны, планируется модернизация всех оставшихся БПК проекта 1155.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" заложен 27 января 1982 года под именем "Хабаровск", 24 мая 1982 года был переименован в "Адмирал Левченко". Спущен на воду 21 февраля 1985 года. Вступил в строй 30 сентября 1988 года. 1 мая 1989 года включен в состав авианосной группы Краснознамённого Северного Флота.

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Проекты
пр. 1155
СФ
ТОФ
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