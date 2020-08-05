В США: Пока не рассматривается возможность замены танка «Абрамс» чем-то таким же тяжёлым

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В американской армии рассматривается стратегия по созданию бронетехники будущего. На телеканале Fox News вышел материал, в котором отмечается основной акцент новой стратегии. Она направлена на создание относительно лёгких бронированных платформ с высокой степенью автоматизации.

Как отмечают американские журналисты, часть стратегии по конструированию лёгких средств бронетехники связана с использованием комплексов активной защиты (КАЗ), повышением скорости, маневренности, «живучести».

Из материала:

Идея для такой бронетехники состоит в том, чтобы обнаружить противника раньше, чем он обнаружит тебя. Это позволит его уничтожить, предупредив нанесение им удара.

В США отмечают, что в Пентагоне на данный момент нет планов по созданию тяжёлых бронемашин нового поколения:

Они пока не рассматривают возможность заменить чем-то в перспективе танк «Абрамс» - заменить чем-то таким же тяжёлым. Сегодня «Абрамс» обеспечивает высокую «живучесть», но ему не хватает скорости, чтобы не иметь проблем против легковесных, прогрессирующих бронемашин с эффективными средствами поражения. Также танки Abrams не могут добраться до ряда точек на местности, так как они слишком тяжелы. Например, серьёзным испытанием для экипажей танков «Абрамс» становится преодоление обычных мостов. Мосты могут просто не выдерживать веса этого танка, поэтому часто приходится корректировать маршрут.

Новая стратегия предполагает создание новых материалов, которые были бы легче современной брони и как минимум не уступали ей по прочности и защитным функциям. Над созданием таких материалов работают несколько научно-исследовательских лабораторий США.

В качестве примера деятельности в рамках названной стратегии приводится Next-Generation Combat Vehicle (NGCV) c 50-мм автоматической пушкой и двигателем мощностью около 1 тыс. л.с. Такая работа считается нацеленной на производство бронетехники на замену бронемашин "Брэдли".