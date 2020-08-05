Первый эшелон НОАК с техникой для «Танкового биатлона» прибыл в Россию

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Китайская военная техника начала прибывать в Россию для участия в международных армейских играх "АрМИ-2020". Первый эшелон с техникой для "Танкового батальона" пересек российско-китайскую границу и прибыл в Забайкалье. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Согласно сообщению, первый эшелон доставил в Россию танки Тип-96, на которых будет выступать китайская команда, технику для обслуживания и ремонта танков, боеприпасы и материально-техническое обеспечение. Всего в составе эшелона 18 единиц бронированной и колесной техники, а также команда из 27 человек.

В составе эшелона - платформы с танками Type-96, специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой, вагоны с материально-техническими средствами и штатными боеприпасами. Этим же эшелоном прибыла передовая группа, в том числе механики-водители танков, инженерно-технический команды НОАК, принимающей участие в "Танковом биатлоне"

- говорится в сообщении.

Все прибывшие прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции, заболевших не выявлено.

Напомним, что международные армейские игры "АрМИ-202" пройдут с 23 августа по 5 сентября. В связи с пандемией коронавируса проводить игры на своей территории отказались Китай, Иран, Индия, Казахстан, Монголия и Шри-Ланка.

Таким образом, вместо 30 конкурсов на территории 11 государств в этом году будет проведено 30 конкурсов на территории 5 государств: "Воин мира" - в Армении, "Кубок моря" - в Азербайджане, "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж" - в Белоруссии, "Военно-медицинская эстафета" и "Дорожный патруль" - в Узбекистане. Остальные 24 конкурса, включая "Танковый биатлон", пройдут на территории России.