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Интерфакс-АВН

Трамп пообещал сократить численность американских войск в Афганистане до 4 тысяч

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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
Источник изображения: © AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty Images

Вашингтон. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что численность американских войск в Афганистане в скором времени достигнет 4 тыс. человек.

"Мы в очень короткий период времени сократим (численность военнослужащих - ИФ) до 8 тысяч, затем сократим до 4 тысяч. Мы сейчас ведем переговоры", - заявил Трамп в интервью порталу Axios.

Президент США добавил, что это произойдет "очень скоро".

На уточняющий вопрос, сколько американских военных останется в Афганистане ко дню президентских выборов в США, Трамп ответил: "Возможно где-то от 5 до 4 тыс. человек".

Ранее США выполнили свою часть соглашения с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ) в части, касающейся вывода войск с пяти военных баз в Афганистане.

"В соответствии с этим соглашением Соединенные Штаты согласились сократить свои силы в Афганистане до 8600 человек и вывести войска с пяти баз. Мы выполнили это обязательство", - говорилось в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Соглашение, заключенное властями США и представителями движения "Талибан" в феврале, предусматривало сокращение американского военного присутствия в Афганистане с 13 тыс. человек до 8,6 тыс. к 13 июля.

Кроме того, мирное соглашение призывает оставшиеся американские войска покинуть страну в течение 14 месяцев с момента подписания документа.

Согласно документу, США должны вывести все свои войска из Афганистана, в свою очередь талибы обязались не позволить террористическим организациям использовать территорию своей страны для атак против США и их союзников. В соглашении также было указано, что правительство Афганистана до начала мирных межафганских переговоров отпустит из тюрем 5 тыс. сторонников движения "Талибан". Талибы в свою очередь обязались освободить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

Пока талибы освободили лишь несколько сотен сотрудников силовых ведомств.

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Страны
Афганистан
США
Персоны
Трамп Дональд
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