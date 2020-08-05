В воздушных боях победят «мозги»

В будущих войнах поражать противника будут вне пределов прямой видимости

В публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения называются американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20. О распиаренном Су-57 наши «потенциальные» союзники почему-то умалчивают.

С искусственным интеллектом победит и «кукурузник»

Англоязычное издание Global Times, курируемое центральным комитетом компартии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводит мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China, генерального конструктора истребителя J-20 Яна Вэйя. По его словам, концепция сверхманевренности, актуальная для самолетов четвертого поколения, незлободневна для истребителей пятого поколения. Причина – в появлении современных ракет средней дальности класса «воздух-воздух», позволяющих поражать противника вне пределов прямой видимости.

Информация стала решающим фактором, поскольку современные истребители фокусируются на получении большего количества информации с помощью радаров с АФАР (активная фазированная антенная решетка) и цепочек данных, а также снижают способность противников получать данные, в том числе с применением стелс-технологий и радиоэлектронного подавления. Китайское издание отмечает, что ключевым условием успешной обработки получаемой с разнообразных устройств информации является использование искусственного интеллекта. Летчики должны обладать обширными знаниями и хорошими аналитическими способностями для работы с такими устройствами.

“ Когда я делаю какие-то аналитические выкладки, находясь в Москве, то ищу данные о российском рынке во «Всемирной книге фактов» ЦРУ ”

Истребителю пятого поколения, по сравнению с самолетом четвертого, требуется увеличенная дальность, малозаметность, акцент на вооружение ракетами классов «воздух-воздух» и «воздух-земля» и обеспечение пилота легкими для использования средствами видения развивающейся в воздушном пространстве ситуации с возможностью прогнозирования ее будущих сценариев.

«В интегрированной системе самолет должен иметь возможность формировать сеть, показывать интегрированные ситуационные изображения в режиме реального времени, создавать множество маршрутов атаки и в реальном времени передавать целевую информацию через районы миссии», – пишет Global Times.

Подобные решения, используемые в истребителях пятого поколения, будут применены и в самолетах шестого поколения. Первый китайский самолет, отличающийся использованием двигателя с адаптивным циклом и управлением ведомыми беспилотниками, может появиться уже в 2035 году. А почему бы и нет? По крайней мере, по космической программе Поднебесная если и не обгоняет нас, но догоняет однозначно.

В июле портал The Drive, ссылаясь на китайскую прессу и собственные источники, предположил, что Китай уже смог заместить российские двигатели для истребителя J-20 на собственные. В декабре 2019 года в публикации на китайском портале Sohu российский самолет Су-57 был объявлен истребителем поколения 4+++ (3+++ в китайском варианте). Там же говорилось, что «русским нужно работать усерднее, чтобы их не оставили позади другие страны мира». Считается, что соответствующие службы КНР оперативно отреагировали на крушение самолета Су-57, который должен был стать первым российским серийным образцом истребителя пятого поколения.

Искусственный интеллект против высшего пилотажа

Отбросим абстрактное слово «авионика», которая вбирает в себя практически все, чем оснащен современный боевой истребитель. Главное, чем может защитить себя летчик от ракетного удара противника. Авиационная пушка – это оружие прошлого века. Если хотите, банальная дуэль, кто первый попадет в перекрестие прицела. И нажмет первым на гашетку. В ближайшем будущем пилотам предстоит использовать возможности искусственного интеллекта. На данный момент им в напарники пророчат беспилотники. «ВПК» уже писала о большой программе НАТО – «Скайборг». Ну это у них…

Ранее руководитель группы по исследованию «больших данных» Харбинского политехнического института Чжао Чжицян отмечал, что сотрудничество между РФ и Китаем в сфере работы над искусственным интеллектом (ИИ) проявляется не слишком активно. Трагедия в том, что китаец утверждал – «российская система образования с ее сильными фундаментальными науками выпускает немало хороших специалистов, которые впоследствии легко находят работу в китайских компаниях, занимающихся искусственным интеллектом».

Может быть, в очередной раз нашим руководителям стоило бы прислушаться к словам иностранцев и вывести процесс внедрения высоких технологий на уровень «национальной политики»? Как это делал 300 лет назад Петр Великий?

Увы, пока элементная база, о проблемах которой писали и пишут в последние десятилетия как у них, так и у нас, до сих пор строится на иностранных комплектующих. Также стоит напомнить, что си¬туа¬ция в об¬лас¬ти соз¬да¬ния и при¬менения эле¬мент¬ной ба¬зы для су¬ще¬ст¬вую¬щих и раз¬ра-ба¬ты¬вае¬мых об¬раз¬цов ВС вы¬хо¬дит из-под кон¬тро¬ля и ста¬но-вит¬ся уг¬ро¬зой на¬цио¬наль¬ной безо¬пас¬но¬сти стра¬ны. Директор по развитию бизнеса «Ангстрем-Т» Н. Лисай, общаясь со многими специалистами, писал, что основная проблема у нас – в отсутствии четкой государственной стратегии развития. Микроэлектронная индустрия очень сильно связана с государственными интересами, российская микроэлектроника – это ренессанс или реанимация?

Забавным при наличии Интернета (а там есть все) было его высказывание о том, что высокая милитаризованность индустрии в какой-то степени предопределила ее закрытость. Что такое сегодня российский рынок микроэлектроники, каков его объем, что производится, что не производится? Непонятно. Честно скажу, когда я делаю какие-то аналитические выкладки, находясь в Москве, то ищу данные о российском рынке, например, во «Всемирной книге фактов» ЦРУ. В РФ достоверные данные о нас самих найти очень сложно.

А есть ли они у нас – это вопрос. Может быть, поэтому многие на Западе, а уже и в Китае, снисходительно смотрят на наши новые истребители, предрекая им поражение из-за отсутствия современной электронной базы.

И как эпилог, маленькая информация. Израильские оборонные компании готовы осуществить модернизацию истребителей МиГ-29 ВВС Украины. Израильская компания Elbit Systems уже получила от правительства официальное разрешение на проведение модернизационных работ с украинскими боевыми самолетами. По некоторым данным, Киев желает «сделать качественный скачок в наращивании боевых возможностей МиГ-29», которые должны получить новые бортовые РЛС и системы управления вооружением, способные «работать по земле».

Что еще раз подтверждает, высший пилотаж – хорошо, но будущее поле боя – за электронными мозгами.

Сергей Лебедев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (842) за 4 августа 2020 года