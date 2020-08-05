Беспроводные сети пятого поколения в Израиле

Новый виток противоборства США и КНР

Израиль намерен отклонить предложения Китая о развертывании беспроводных сетей пятого поколения (5G), поскольку США призывают ограничить участие Китая в израильских стратегических проектах. Кроме того, представители специальных служб Израиля обеспокоены тем, что Пекин может злоупотреблять своим участием в проектах и попутно проводить шпионскую деятельность в Израиле. По данным СМИ КНР, в 2019 году КНР и Израиль провели переговоры о внедрении технологии 5G в целях сопровождения противотанковых управляемых ракет израильского производства «Спайк». Однако переговоры были заморожены, поскольку США уведомили официальных лиц Израиля в том, что подобные действия являются прямой угрозой американской национальной безопасности.

Телекоммуникации – сфера борьбы США и КНР на Ближнем Востоке

Американские и китайские специалисты соглашаются, что одна из малоизученных областей противостояния КНР и США в ближневосточном регионе – распространение китайских телекоммуникационных технологий в страны Ближнего Востока. Схема сотрудничества КНР, выстроенная по формуле «1+2+3», закреплена в «Положении о политике взаимодействия арабских стран и Китая», выпущенном в 2016 году в связи с поездкой председателя КНР Си Цзиньпина на Ближний Восток. За основу предлагается сотрудничество в области энергетики. Строительство инфраструктуры и содействие торговле и инвестициям выступают в качестве «двух крыльев», а высокие и новые технологии в области ядерной энергии, космической промышленности и новой энергии – в качестве «трех передовых достижений».

Совместное коммюнике китайского форума «Один пояс, один путь» 2017 года определило направления дальнейшего развития данной сферы, обещая создать цифровой «Шелковый путь», который поддерживал бы инновационные планы действий в области электронной коммерции, цифровой экономики, интеллектуальных городов и научно-технических парков. Пекин намерен развивать IT-сферу в самых разных областях и выстраивать систему «цифрового мира» вдоль всех маршрутов нового «Шелкового пути». Электронная коммерция, промышленные компьютерные сети, интернет-банкинг, связь, высокотехнологичные разработки, «умные города» – все это включено в цифровой «Шелковый путь». Китайская спутниковая навигационная система «Бэйдоу» обладает значительными возможностями, предлагая услуги навигации и определения местоположения, которые, в свою очередь, могут быть использованы транспортными и сельскохозяйственными структурами, а также вооруженными силами.

Новые интересы Китая на Ближнем Востоке

“ Израиль создал новые механизмы надзора, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение Китая в экономику Израиля ”

Китайские специалисты признают, что внедрение китайской сети 5G на Ближнем Востоке проблематично. Протокол 5G считается небезопасным, что может привести к краже или нанесению вреда данным, а также может иметь последствия для национальной безопасности США. Китайская корпорация «Хуавэй», которая находится на передовой китайских услуг 5G, воспринимается как возможная угроза, учитывая китайскую законодательную базу, которая обязывает сотрудничать с правительством в случаях возникновения вопросов национальной безопасности.

Ссылаясь на данное обстоятельство как на проблему безопасности, госсекретарь США Майкл Помпео в 2019 году неоднократно предупреждал лиц, принимающих решения из стран Ближнего Востока: «Если страна примет это и включит в некоторые из своих важнейших информационных систем, мы не сможем поделиться с ними информацией, и у нас не будет возможности работать вместе с ними». Данная проблема стала еще более актуальной в мае 2019 года, когда президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее технологические транзакции, «которые представляют неприемлемый риск для национальной безопасности Соединенных Штатов», добавив «Хуавэй» в черный список. Последствия этого решения уже повлияли на китайские связи с ближневосточными государствами, такими как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн и Египет, на территории которых находятся телекоммуникационные компании, сотрудничающие с «Хуавэй».

Американский прессинг «Хуавэй» в Израиле в 2020 году

На современном этапе израильское правительство вынуждено принять два важных решения, касающихся китайских инвестиций в израильский телекоммуникационный рынок. Первое решение заключается в покупке Израилем китайского оборудования для эксплуатации сетей 5G. Второе решение заключается в том, разрешить ли гонконгской компании Hutchison восстановить контроль над израильской мобильной компанией Partner. Ранее Hutchison продала свою контрольную долю в израильской компании-партнере около десяти лет назад и недавно подала заявку на ее возвращение и ожидает одобрения израильского кнессета.

После трехлетнего давления США израильский кабинет безопасности решил создать механизм для мониторинга китайских инвестиций в стране. Израиль создал новые механизмы надзора, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение Китая в экономику Израиля. США дали понять Израилю, что если Китай продолжит строить всю израильскую инфраструктуру, дальнейший обмен разведданными окажется под угрозой. «Нам нужно решить, будем ли мы с китайцами или американцами, и правительство это прекрасно понимает», – объяснил Моше Коппел, председатель политического форума «Кохелет» в Иерусалиме. «Многие современные технологии, связанные с безопасностью и сбором больших данных, не могут быть выполнены одной маленькой страной, такой как Израиль, и должны выполняться крупными международными консорциумами», – пояснил он. «Мы можем стать частью такого консорциума с США, если мы обязуемся не ставить под угрозу безопасность, работая с Китаем».

Министерство связи Израиля объявило тендер на строительство сети правительственным операторам сотовой связи. Однако Израиль не способен построить сеть самостоятельно: отсутствуют производственные мощности, поэтому, как и Канада, Германия и Великобритания, руководство Израиля также должно принять решение, кто будет ее главным партнером – КНР или США. С одной стороны, американо-израильский альянс является ключом к выживанию еврейского государства и проиллюстрирован не только тесным дипломатическим и военным сотрудничеством между двумя странами, но и обменом разведданными между различными ведомствами.

С другой – в последние годы израильско-китайские отношения вышли на новый этап, и Пекин сегодня является крупнейшим израильским партнером в области инфраструктуры, строящим дороги, туннели, порты, железные дороги и реализующим другие проекты в рамках сделок стоимостью в десятки миллиардов шекелей. На суше китайские компании строят туннели для легкорельсового транспорта в Тель-Авиве, а на море китайские компании завершают строительство нового порта Ашдод.

Помпео продолжает призывать израильское правительство ограничить китайские инвестиции в областях, чувствительных для армии США. Речь идет о порте Хайфа, в который заходят для пополнения запасов корабли ВМС США. Помпео неоднократно выражал обеспокоенность тем, что Пекин получит «доступ к израильской инфраструктуре», которая может «подвергнуть риску израильских граждан», а также поставит под угрозу «способность Америки работать вместе с Израилем над важными проектами».

Чем же ответит КНР

Анализ китайских источников позволяет утверждать, что рассматриваемая тема не была широко освещена в СМИ КНР: новостная повестка в последние месяцы была посвящена борьбе с коронавирусом нового типа COVID-19, протестам в Гонконге, принятию нового закона о национальной безопасности и трудового кодекса КНР. Однако китайские СМИ осветили в выгодном свете новые достижения Поднебесной в развитии сетей 5G. Стало известно, что угольная компания «Янмэй» и мобильный оператор China Mobile в провинции Шаньси объявили об открытии первой в Китае подземной сети 5G на глубине более 535 метров в шахте «Синьюань». На сегодняшний день это самая глубокая подземная сеть 5G.

По словам председателя компании «Янмэй» Чжай Хуна, автоматизация и интеллектуальные технологии позволяют установить в шахте сотни датчиков, которые генерируют поток данных, но из-за ограничения пропускной способности сети многие системы могут осуществлять лишь наблюдение, но не управление. Вэй Чуньхуэй, председатель China Mobile Шаньси, отметил, что после совместных исследований и разработок с «Хуавэй» и другими партнерами пиковая скорость передачи данных подземной базовой станции и нисходящей линии связи достигла 1100 мегабит в секунду и 300 мегабит в секунду соответственно, а задержка передачи – менее 20 наносекунд. Вэй Чуньхуэй сказал, что это технологическое решение может быть применено в других угольных шахтах: в последние годы угольная шахта «Синьюань» сократила 321 тип подземных операторов. С увеличением количества сценариев применения подземных систем 5G ожидается, что в будущем удастся реализовать беспилотную эксплуатацию шахты, беспилотные транспортные средства и дистанционную координацию технического обслуживания оборудования. Также это увеличит добычу и даст другие преимущества угольным шахтам.

Как видим, Израиль в ближайшем будущем не примет китайские заявки на участие в тендере по развертыванию сетей 5G. Деятельность Помпео по внесению китайской «Хуавэй» в черные списки оказалась результативной. Тем не менее в ближайшей перспективе китайские 5G-сети могут найти распространение в других странах Ближнего Востока, задействованных в китайском проекте «Один пояс – один путь», например в Пакистане и Египте.

Руслан Полончук, востоковед

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (842) за 4 августа 2020 года