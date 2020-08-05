Закон РФ в помощь ЦРУ

Доступ к перечню уязвимых сторон командного состава армии противника – уже само по себе оружие

Казалось бы, после принятия Федерального закона «О Едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» страсти должны были остыть. Однако накал обсуждения сохраняется – не только законодатели, эксперты, журналисты, но и люди, далекие от политики, говорят о непроработанности, несвоевременности и антиконституционности этого закона. В чем это проявляется и почему к этому вопросу, который уже поднимал «ВПК», надо еще раз вернуться?

Чаще других цитируют откровенное и смелое интервью генерала Александра Михайлова, прямо заявившего, что «единый регистр данных – наш подарок АНБ и ЦРУ». Профессионал высокого класса с убедительным послужным списком, Михайлов приводит наглядные свидетельства недостаточной защищенности баз данных даже Пентагона и ЦРУ, несравнимых по защитным свойствам с Федеральной налоговой системой России.

Примерно 13 тысяч сотрудников российских правоохранительных органов и спецслужб ежегодно становятся объектами нападок, в том числе из-за утечек конфиденциальных сведений. Что будет, если дополненные домашними адресами и другой информацией данные окажутся в распоряжении криминальных группировок?

Чтобы этот страшный сон не случился, требуется дополнительное обсуждение в Совете безопасности России принятого Федерального закона (с учетом военных аналитиков и экспертов из силовых структур) в связи с Единым информационным регистром населения России.

Точки бифуркации

Военно-политическая новация последних лет – появление в доктринальных документах, военно-теоретических публикациях понятия «персонификация», «индивидуализация» военных и невоенных действий в XXI веке.

С помощью понятия «IT-война» раскрываются не только академические или обыденные смыслы (индивид, идентичность, информированность), но стратегические и тактические задачи: цели, формы, методы целенаправленного воздействия на индивидуального противника во множестве лиц. Но что особенно важно в контексте персонификации невоенных угроз и гибридных атак?

“ Будут расширены возможности глобальной осведомленности при подготовке серии высокоточных ударов по территории Российской Федерации, расширится выбор средств поражения ”

Во-первых, то, что характер и выбор военно-политических целей определяются не только комплексностью, но индивидуализацией (персонификацией), специфической ролью каждого индивида в военных действиях, особенно в странах – геополитических конкурентах США.

Во-вторых, необходимость и возможность полного и оперативного раскрытия противника в формате физических лиц на этапе подготовки и реализации комплексных действий, что обуславливает успех персонифицированных атак на командный состав вооруженных сил противника.

В-третьих, дифференцированные представления о противнике как большом числе фамилий, социопсихологических портретов, биометрических данных военных руководителей разного уровня, поскольку каждый командир обладает специфическими качествами и уязвимыми сторонами.

В-четвертых, целенаправленное использование геопространственных, биографических, судебных и иных банков данных и систем сбора информации с целью определения мест активности и различных параметров жизнедеятельности того или иного человека.

Таким образом, видно, что современные технологии персонификации гибридной войны позволяют решать широкий комплекс задач, в том числе индивидуально выявлять и поражать целевую персону в связи с новыми организационно-техническими возможностями.

Как показывает практика военных действий на Ближнем Востоке в последние два десятилетия, армия США придает большое значение использованию баз данных физических и юридических лиц с целью составления конкретных списков – расстрельных, запугивающих, компрометирующих или покупающих офицерский состав.

Тем самым становится ясно, почему сегодня в разных странах берегут как зеницу ока свои базы данных и настойчиво ищут ключи к чужим источникам подобной информации. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: эти методы поиска уязвимости того или иного должностного лица с неменьшим успехом могут применяться и в отношении военного руководства Вооруженных сил России, других силовых структур нашей страны.

С политико-социологической точки зрения Единый федеральный регистр представляет компактную и емкую форму аккумуляции масштабного массива статистических данных о населении Российской Федерации. Имеется в виду:

модель российского общества в персональном разрезе;

статистическая база для расчетов генеральной и выборочной совокупности общефедеральных социологических исследований с целью обеспечения точных оценок, репрезентативности выводов, надежных результатов;

информационная основа управления общественным мнением в РФ и ее субъектах.

Со стратегической точки зрения Единый регистр представляет столь же компактные и емкие данные в отношении военного и человеческого потенциала Российской Федерации. С оперативно-тактической – это прекрасный инструментарий для подготовки серии информационных кампаний по дезорганизации, дискредитации, делегитимизации политического руководства Российской Федерации, провоцирование когнитивно-поведенческих операций (с задействованием «социологического оружия») против командного состава ВС РФ.

Тем самым с принятием Федерального закона «О Едином информационном регистре» просматривается множественная опасность создаваемой базы данных населения страны. Кто же может быть заказчиком и потребителем этой ценнейшей информации?

В военно-доктринальных документах США жестко формулируются задачи и требования: твердо отстаивать национальные интересы США в динамично меняющемся мире; реагировать на угрозы на стадии их возникновения; придерживаться наступательной стратегии; ликвидировать источники опасностей; поддерживать стабильность и безопасность посредством силы; сдерживать любого противника, а если необходимо – вести боевые действия и побеждать в них; не допустить доминирования какой-либо державы в любом регионе мира. Как видим, это комплекс реальных мер по сохранению национальной безопасности. А у нас? Какими критериями мы должны руководствоваться при оценке Единого федерального регистра и нормативно-правовой базы его создания и реализации?

Удар под дых

Для обороны и безопасности РФ такой Единый федеральный регистр данных населения – это удар и очевидные потери. Его содержание уже сейчас вызывает повышенный интерес во многих структурах НАТО и США. Скажем, в Европейском оборонном агентстве EDA периодически признают, что ключевая задача предполагает объединение даже небольших, несвязанных данных и их анализ, а разработка плана развития информационных возможностей постоянно требует улучшения ситуационной осведомленности.

Агентство коммуникаций и информаций (CIA) НАТО, подписавшее соглашение о партнерстве (IPA) с широким кругом IT-компаний (RDA Security, Proximus, Leidos, Lockheed Martin, Symantec, BT, CISCO, Fortinet), также нацелено на использование самых разных баз данных.

Европейский центр интеграции гибридных разведданных HIFC целенаправленно работает по сбору важнейшей информации в отношении Российской Федерации, используя в том числе возможности консалтинговых фирм, вхожих к вице-премьерам российского правительства, в мэрию Москвы. Например, по тематике разработки антипандемийных мер, стратегии Северного морского пути, ситуации на Северном Кавказе и т. д.

Не скрывают своей заинтересованности в получении подобной информации из России также объединенное стратегическое командование, объединенный разведывательный центр командования сил специальных операций, управление по исследованию вооруженных сил иностранных государств (Foreign Military Studies Office – FMSO – штат Канзас), управление изучения вооруженных сил иностранных государств (FMSO), командование учебных и военно-доктринальных исследований по строительству сухопутных войск (Training and Doctrine Command – TRAD-OC), Азиатский исследовательский институт (Asian Studies Detachment – ASD), Объединенный аналитический центр (на территории Великобритании), Национальное управление геопространственной разведки США, а также целый ряд других организаций и ведомств, вплоть до исследовательской службы Библиотеки Конгресса США.

На основании разных источников можно видеть, что задача интеграции российских баз данных (включая БД «Население») в европейские и глобальные базы данных – это предмет надежд и усилий наших конкурентов и противников.

С высокой степенью вероятности можно прогнозировать включение создаваемого Федеральной налоговой службой РФ Единого регистра «Население» в Единую информационную систему источников информации США (OSIS-OSINT), Intelink-U, а также DNI-U и аналогичные базы данных НАТО.

Тем самым будут расширены возможности глобальной осведомленности при подготовке серии высокоточных ударов по территории Российской Федерации с прогнозированием поведения разных групп населения, расширится выбор средств поражения. Кто-то скажет, что это фантастика или конспирология. Но судите сами.

Косвенно о высокой заинтересованности наших «партнеров» в емких, компактных и постоянно обновляемых базах данных свидетельствуют:

попытка смещения центра тяжести в сборе разведданных с агентурной и иных видов разведки к максимальному использованию интернет-технологий, к провоцированию создания баз данных, облегчающих выполнение разведывательных задач в разных районах мира;

укрепление статистической базы деятельности Центра интеграции разведданных НАТО статистическими данными о потенциальных театрах военных действий;

компактное и емкое представление о Российской Федерации для реализации основных направлений деятельности Агентства перспективных исследований в сфере разведки (IARPA).

Но повышенное беспокойство в связи с принятием Федерального закона о Едином регистре населения вызывают еще два обстоятельства.

Во-первых, низкий уровень компетентности наших чиновников, о чем уже много сказано и написано. Во-вторых, высокий уровень законопослушания руководителей зарубежных технологических компаний, четко следующих санкционным требованиям в отношении Российской Федерации.

При обсуждении регистра и его технологической базы в Государственной думе было обещано использование лишь отечественных IT-технологий и программного обеспечения. Для иллюстрирования их был упомянут Postgres, хотя это проект Калифорнийского университета США в Беркли, спонсированный Агентством перспективных исследовательских проектов обороны DARPA. Postgres – это оговорка или вопиющая некомпетентность докладчика, представлявшего законопроект о регистре в нижней палате российского парламента?

Как видим, вопросы сохраняются, как и возрастающие сомнения насчет надежности западных технологий и американских партнеров, работающих в соответствии с патриотическим актом «О сплочении и укреплении Америки путем обеспечения надлежащими средствами, необходимыми для пресечения и воспрепятствования терроризму» (октябрь 2001 года).

Несмотря на определенные коррективы этого документа в 2015 году, отсутствует информация, что какая-то американская фирма позволила себе пренебречь этим серьезным законом. Об этом приходится говорить еще и потому, что Российская Федерация в ряде совсем недавних законопроектов США называется спонсором терроризма.

Все эти серьезные проблемы Государственная дума и Совет Федерации предпочли обойти, хотя можно и нужно бы острее говорить на эту тему в связи с просматриваемой подготовкой новой информационной кампании в отношении силовых структур Российской Федерации. Именно для этого и могут потребоваться зарубежным заказчикам и исполнителям персональные данные командного состава, их родственников и знакомых, включая одноклассников, сокурсников, соседей по предыдущему месту жительства. Все это легко выявить с помощью Единого регистра населения России, фактически воплощающего в жизнь американскую стратегию вызова дополнительных затрат конкурентов и противников в соответствии с рекомендациями RAND Corporation и фактическое согласие российской стороны соответствовать американским ожиданиям.

Федеральный закон фактически легитимизирует разоружение Российской Федерации перед геополитическим противником и, что особенно важно, передачу с помощью зарубежных технологий базы данных международным структурам и правительству США.

В борьбе за укрепление обороноспособности и безопасности не может быть перерывов, потому что это – постоянная задача, а принятие тех или иных решений определяется политической конъюнктурой, борьбой околовластных группировок, внутренним и внешним давлением на первых лиц государства.

В сложившейся ситуации с Единым федеральным регистром населения, на наш взгляд, была бы крайне полезной дополнительная встреча с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым военных аналитиков и экспертов. Она необходима для того, чтобы целенаправленно обсудить пути нейтрализации возникающих угроз и политические последствия недавно принятого Федерального закона.

Алексей Прохожев, действительный член АВН РФ, генерал-майор в отставке, доктор экономических наук

Сергей Першуткин, действительный член АВН РФ, доктор социологических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (842) за 4 августа 2020 года