Под Ростовом развернули новейший радар "Каста" для поиска стелс-целей

В Ростовской области специалисты противовоздушной обороны 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа развернули новейшую радиолокационную станцию "Каста" для обнаружения воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах.

- Мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима "Каста" предназначена для контроля воздушного пространства и трассовых характеристик воздушных объектов - самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых беспилотников и крылатых ракет, - сообщил начальник радиолокационной станции Алексей Рябов.

Кроме того, "Каста" обнаруживает цели, выполненные с применением технологий "Стелс".

В ходе учений военнослужащие отработали задачи по обнаружению дронов в условиях сложной помеховой обстановки и на фоне интенсивных радиолокационных отражений от поверхности и гидрометеообразований. Для имитации воздушной цели применялся беспилотный летательный аппарат.

"Расчет РЛС "Каста" выполнил передачу координат на командный пункт зенитного ракетного комплекса "Тор-М" для уничтожения беспилотника", - сообщает пресс-служба ЮВО.

В учениях были задействованы более 300 военнослужащих и свыше 50 единиц специальной техники.

Николай Грищенко