Войти
ТАСС

Макет спутника "Кондор-ФКА" прибыл для испытаний на космодром Восточный

367
0
0
Кондор-ФКА
Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Аппарат сможет при любой погоде получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты космодрома Восточный в ближайшее время приступят к комплексным испытаниям космического аппарата "Кондор-ФКА". Оборудование доставлено на предприятие и помещено на склад, сообщила во вторник пресс-служба космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

"На космодром Восточный прибыл макет космического аппарата "Кондор-ФКА". Комплексные испытания технологического оборудования проводят с целью проверки и подтверждения работоспособности агрегатов и систем унифицированного технического комплекса и заправочно-нейтрализационной станции. Это традиционная схема отработки технологических операций с космическим оборудованием", - говорится в сообщении.

В задачи перспективного малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" будут входить картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Аппарат сможет при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.

Восточный - первый российский гражданский космодром, расположен в Амурской области. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Кондор ДЗЗ
Похожие новости
15.04.2019
ZDF (Германия): российская космонавтика — куда ты идешь?
19.07.2017
РКЦ "Прогресс" готов к производству "Союза-5"
23.12.2016
Владимир Терехов: европейские космические ноу-хау пришли в Россию
11.12.2012
Строительство ракетно-космического комплекса "Байтерек" приостановлено
14.04.2008
Совбез РФ обсудит программу развития космической сферы до 2020 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 09:36
  • 1
Мертвая хватка
  • 05.08 09:18
  • 67
Космонавтика Илона Маска
  • 05.08 09:01
  • 2
«Ярс» с белорусским акцентом
  • 05.08 08:36
  • 52
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 05.08 08:31
  • 109
Бессмысленный «Прибой»
  • 05.08 08:11
  • 1
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 05.08 07:52
  • 19
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 05.08 07:48
  • 2
Лукашенко: Россия сменила братские отношения с Белоруссией на партнерство
  • 05.08 07:41
  • 82
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 05.08 07:37
  • 2
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 05.08 07:31
  • 1
Шантаж войной: Белоруссия стягивает технику к границе с Россией
  • 05.08 02:21
  • 2
Российский военный эксперт не видит большой угрозы в размещении дополнительного контингента США в Польше
  • 05.08 01:03
  • 9
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 04.08 23:35
  • 4
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 21:06
  • 16
Российским «Прибоям» предрекли потопление