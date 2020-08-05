Чей цирк выступил в Минске?

Ситуация с задержанием 33 россиян в Белоруссии полна загадок и глупостей

Все силовики, чье мнение насчет 33 задержанных в Минске чэвэкашников удалось спросить, в ответах единодушны – дело темное, но то, что оно всплыло подобным образом, говорит о лютом непрофессионализме его организаторов. «Цирк» – наиболее частая оценка из цензурных, но большинство нормативной лексики не придерживалось. Так все-таки что там было и почему в итоге появился дурно склеенный гибрид боевика с водевилем?

Исходные данные: 32 человека, крепкие мужики репродуктивного возраста, останавливаются вначале в отеле, а потом в пригородном минском санатории. Не дебоширят, водку не едят, ведут себя пристойно. На третий день постоя в санаторий врывается спецназ КГБ Белоруссии и всех увозят в кутузку, обвинив в подготовке теракта на территории РБ. Потом взяли еще одного, в другом месте. Белорусское телевидение, явно входившее в число участников акции, с одобрением отмечает – раз вели себя неподобающим для туристов образом, то есть не хулиганили и мебель не ломали, то это уже подтверждает то, что задержанные – террористы. Ну кто еще будет вести себя прилично? А то, что они не полезли на рожон и спокойно дали себя задержать, однозначно свидетельствует об их неслабой военной подготовке.

Российские СМИ: члены некой ЧВК следовали транзитом в Турцию через Минск, порядка не нарушали, законов Белоруссии – тоже. Зачем Батьке понадобился спектакль – бог весть.

“ Те спецназовцы, которые вели в автозаки «русских террористов», на самом деле просто устраняли конкурентов ”

Потихоньку стали выясняться интересные подробности. Задержанные – действительно сотрудники некой ЧВК «Мар», компании с весьма неоднозначной репутацией. Посредник, через которого она заключала договор, находится в Минске, и какие-то проблемы возникли как раз в ходе «белорусского транзита». Известно, что вначале путь лежал в Турцию, оттуда – в Ливию, где заказчиком услуг ЧВК выступала Национальная нефтяная корпорация Ливии, действующая – минуточку – на подконтрольной правительству национального согласия территории. То есть если Россия особо не скрываясь поддерживает правительство Хафтара, то россияне ехали служить противной стороне. Понятно, бизнес, ничего личного.

От людей, близких к частным военизированным структурам, в Сети всплыла интересная информация – и ее можно воспринимать как «ответку» белорусской «Альфе», повязавшей наших хлопцев. Оказывается, те, кто вели в автозаки «русских террористов», на самом деле устраняли конкурентов – сотрудники белорусских спецслужб едва ли не официально ездят «в отпуск» в, скажем, Судан или Венесуэлу, охраняя там золотодобывающие предприятия и нефтяные компании. В этих же странах, как выясняется, развивала свой бизнес и компания, представителей которой повязали белорусы. Так сказать, воспользовались служебным положением.

Надо понимать, что международные ЧВК оперируют солидными заказами, там крутятся очень немалые деньги и решаются многие щекотливые вопросы, которые на официальный уровень государства стараются не поднимать. Соответственно и задействованы в этом бизнесе люди достаточно серьезные, которые вовсе не заинтересованы в афишировании своей деятельности. Потому мы и не знаем о них практически ничего. И тут вдруг скандал в Минске, публичный, громкий, который вот так взять и замять уже не удастся. Тут и Украина подтянулась с требованием выдать ей ряд задержанных, ранее имевших украинское гражданство. И потому нас еще ждет очень много подробностей, о которых организаторы частного военного бизнеса предпочитают молчать. Скажем, какой профит имеет лично президент Белоруссии от того, что его спецназ ездит на шабашку в горячие точки? Кто в спецслужбах России курирует действия непризнанных законом ЧВК и координирует их действия в том числе и в рамках Союзного государства? И непонятно главное: кому все это понадобилось, кто выгодоприобретатель? Скорее всего такого нет. И значит, предположение, что весь этот цирк – результат непрофессиональной работы всех включенных в него сторон, пока остается неопровергнутым.

Артур Несвияжский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (842) за 4 августа 2020 года