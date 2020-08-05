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Интерфакс-АВН

Военные Южной Кореи сообщают, что внимательно следят за ядерной и ракетной деятельностью КНДР

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Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле.
Источник изображения: © AP Photo / Lee Jin-man

Гонконг. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Южная Корея внимательно следит за ядерной и ракетной деятельностью Северной Кореи, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны Республики Корея.

"Наши военные внимательно следят за ядерной и ракетной деятельностью Северной Кореи. И Южная Корея, и Соединенные Штаты поддерживают тесную систему сотрудничества", - заявил во время брифинга заместитель пресс-секретаря военного ведомства полковник Мун Хон Сик.

Он также отметил, что технология Северной Кореи по уменьшению ядерных боеприпасов достигла "значительного" уровня.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН сообщили, что Пхеньян "вероятно разработал миниатюрные ядерные устройства, чтобы вписаться в боеголовки своих баллистических ракет".

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КНДР
Южная Корея
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