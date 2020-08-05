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Известия.ru

Пушков заявил о превращении Польши в плацдарм США против России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал увеличение американского военного контингента в Польше «для сдерживания России».

3 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские власти направят в Польшу дополнительно 1 тыс. военнослужащих США. На данный момент там находятся 4,5 тыс американских солдат.

«Польшу превращают в военную опору США на востоке Европы, естественно против России. <...> Польская элита, одержимая антироссийскими комплексами, несомненно, ликует. Не удивлюсь, если вслед за военнослужащими в Польшу из той же Германии перебросят американские атомные авиационные бомбы», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, такой сценарий может подорвать безопасность Польши, которой «и так никто не угрожает».

29 июля Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих. Примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а 5,6 тыс. — перебазируются в другие страны Европы. Он отметил, что в дальнейшем Вашингтон может разместить дополнительные военные силы в Польше и странах Балтии.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, решение США о передислокации части своего контингента из Германии подчеркивает приверженность безопасности в Европе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
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