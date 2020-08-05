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ТАСС

Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа

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Ariane 5
Ракета Ariane 5 на стартовой площадке.
Источник изображения: © Фото : ESA–S. Corvaja

Ракете предстоит вывести на орбиту спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat

ТАСС, 4 августа. Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"Ход операций в цехе финальной сборки позволяет наметить запуск Ariane <...> на 14 августа", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что при определенных условиях старт может быть осуществлен на день раньше.

Изначально запуск должен был состояться 28 июля, однако его перенесли на 31 июля, обосновав необходимостью провести дополнительные технические проверки. 31 июля Ariane 5 вновь была снята со стартового стола и возвращена в сборочный цех из-за отказа датчика в баке с жидким водородом основной ступени ракеты.

Ракете предстоит вывести на орбиту спутник BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи B-SAT, и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Они будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания. В космос также отправится аппарат MEV-2. Он принадлежит американской корпорации Northrop Grumman и предназначен для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите.

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Страны
США
Япония
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
Northrop Grumman
Проекты
Ariane РН
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