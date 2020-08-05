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Российская газета

На Камчатке атомные подлодки устроили "торпедную дуэль"

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Владимир Мономах
Атомная подводная лодка стратегического назначения К-551 "Владимир Мономах" проекта 955 "Борей".
Источник изображения: Минобороны РФ

У побережья Камчатки экипажи двух атомных подводных крейсеров стратегического назначения разыграли дуэльную ситуацию, в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать условного противника.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, судно "Александр Невский" искало "неприятельскую" подлодку "Владимир Мономах". Атомоход скрытно вошел в зону проведения учения, занял выгодную для стрельбы позицию и условно выпустил торпеду в другой борт. Затем, уходя от ответной атаки, подводный крейсер провел послезалповое маневрирование.

"Владимир Мономах", маневрируя, также уклонился от "торпеды" и выполнил условную контратаку. Условия дуэли моделировались таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин в подводном поединке.


Артем Красиков

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  • В новости упоминаются
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Компании
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Военные учения
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