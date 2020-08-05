На Камчатке атомные подлодки устроили "торпедную дуэль"

У побережья Камчатки экипажи двух атомных подводных крейсеров стратегического назначения разыграли дуэльную ситуацию, в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать условного противника.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, судно "Александр Невский" искало "неприятельскую" подлодку "Владимир Мономах". Атомоход скрытно вошел в зону проведения учения, занял выгодную для стрельбы позицию и условно выпустил торпеду в другой борт. Затем, уходя от ответной атаки, подводный крейсер провел послезалповое маневрирование.

"Владимир Мономах", маневрируя, также уклонился от "торпеды" и выполнил условную контратаку. Условия дуэли моделировались таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин в подводном поединке.

Артем Красиков