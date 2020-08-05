Милитаризация без индустриализации

Сумерки Русского мира на пороге глобального системного кризиса

Последние события на Белой Руси, равно как и в РФ и на Украине, говорят о тьме, опускающейся на Русский мир. Вы не ослышались. Речь идет именно о трех ветвях Русского народа (великороссах, малороссах-украинцах и белых русах), равно как и об их постсоветских государственностях – РФ, Украине и Беларуси. Все трое оказались у разбитого корыта.

Именно главы сих трех сепаратистских государственностей в декабре 1991 года разделили СССР. Нам говорили, что худшие последствия развала великой страны уже позади, мы их пережили. Это огромная ошибка. То были лишь цветочки, ягодки поспевают сейчас.

Кладбище надежд

Все три русские государственности угодили в системные кризисы и пережили крушение надежд.

Что в РФ? Опасный застой, сырьевая зависимость экономики, нищета населения и пожизненное президентство – де-факто ранняя римская монархия. Впрочем, нечто похожее – и в Белоруссии. Там тоже формируется наследственно-феодальная власть при экономическом спаде и исчерпанности прежней модели жизни. С нуждой граждан от вечных девальваций, с таким же, как и в РФ, 12-летним топтанием на месте по части роста экономики и производства. И с усталостью народа от первого лица. Каковое, впрочем, наблюдается и в Российской Федерации. В каком социально-экономическом упадке очутилась Украина, напоминать не нужно. И в Малороссии наступает разочарование верховной властью.

“ Все трое, разваливая СССР в 1991-м, грезили о рывке в «цивилизованный мир» потребительского изобилия и правового государства. Но в итоге свалились в клоаку нищего, коррупционного «третьего мира». Куда идти дальше? ”

У всей русской троицы потерпели фиаско внешнеполитическо-стратегические мечты. РФ провалилась в попытке построить Евразийский союз и ОДКБ: никто из членов сих структур не признал присоединения Крыма, не удалось соединение с Беларусью в одну страну, Союзное с Минском государство разлетается в прах на наших глазах (хотя изначально было симулякром). Украина оказалась потерянной, от Новороссии отказались. Но зато увязли в Сирии и очутились в конфронтации с Западом, в каковой до 2007 года команда Путина пыталась вписаться на правах сырьевого партнера. Москва так и не стала «щитом от терроризма» в глазах США и Евросоюза (зачем и затевалась сирийская кампания). Попытка прильнуть к Китаю натолкнулась на сугубо утилитарное отношение Пекина к Москве. Китайцам нужно от РФ лишь сырье, открытый внутренний рынок для сбыта их товаров да территории, источником высоких технологий КНР нас больше не рассматривает. Да и часть западных санкций против РФ де-факто поддерживает. Не получилось из РФ «возрожденной великой державы».

Белая Русь попала меж двух огней – и в Евросоюз нет интеграции, и с Москвой Минск рассорился, налетая на перспективу потери кредитов от нее и потери части российского рынка. После чего во весь рост встает перспектива краха. Да и ЕС потребует от Минска ради интеграции таких людоедских МВФ-«реформ», что Лукашенко на такое никогда не пойдет. Впрочем, Брюссель и его самого у власти видеть не желает. При этом республика слишком мала, чтобы спасти свою промышленность за счет внутреннего рынка. Она и падает.

Киев, отшатнувшись от Москвы, и в ЕС не пришел. Доступ на еврорынок далеко не компенсировал потери от утраты российского сбыта. (Да и европейцы свободы торговли не дают.) Интеграция в Европу потребует еще огромных затрат и многих лет. Причем денег катастрофически не хватает, а Европа не жаждет. Украина еще, разочаровавшись в демократии после правления президента-сатирика и шоумена (оказавшегося нерешительным), получит свою «диктатуру отчаяния». Которая окончательно добьет экономику…

Все трое, разваливая СССР в 1991-м, грезили о рывке в «цивилизованный мир» потребительского изобилия и правового государства. Но в итоге свалились в клоаку нищего, коррупционного «третьего мира». Куда идти дальше? Ответа покамест нет ни в Москве, ни в Минске, ни в Киеве.

Под треск пропаганды

В РФ нам бьет по ушам оглушительная пропаганда. С утра начинают твердить о каких-то очередных достижениях и победах, о том, что вот-вот появится очередной образец «чудо-оружия». Но это уже практически не действует, пустые карманы граждан пускают усилия агитпропа насмарку. Запад сам в упадке, на войну он не решится. Зато в стране уже формируются очаги потенциальных социальных взрывов.

Формально РФ богаче Беларуси и Украины. Но и она с 2008 года пребывает в стагнации, уровень жизни ее граждан медленно, но падает. Все, что как-то обеспечивало путинскую «прекрасную эпоху», заглохло. Нефть и газ, как и прочее сырье, уже не так дороги на глобальном рынке. Опереться на внутренний рынок для роста невозможно. Во-первых, он открыт настежь для импорта – и забивает отечественное производство, вымывая при этом деньги из РФ. Во-вторых, в РФ – чудовищное имущественное расслоение, основная масса населения (почти 90 процентов) тянет от одной скудной зарплаты до другой. Хватает лишь на еду, коммуналку и немного вещей. Люди закредитованы. То есть платежеспособный внутренний рынок слишком мал. (Недаром ЦБ РФ принялся так активно снижать процентную ставку.)

Фото: google.ru

Выдвинутые Кремлем 13 нацпроектов проблем не решают: в них ничего не говорится ни о подъеме реального сектора, ни об активной промышленной политике, ни о покровительственной таможенно-тарифной практике, ни о том, чтобы обязать Центробанк отвечать еще и за рост в стране числа рабочих мест. Команда Путина здесь все более походит на позднюю КПСС: до последнего пытается сохранить все как было. Но уже не получится.

Зато в самой фарсовой форме Кремль пытается повторить советскую милитаризацию. Из полудохлой экономики выжимают налогов по максимуму, чтобы загрузить заказами оборонный сектор.

Казалось бы, любому умному человеку ясно, что на вывозе сырья из страны не прожить, особенно нынче. По итогам 2019 года вывоз из страны составил всего лишь 420 миллиардов долларов – на 6,5 процента меньше, чем в 2018-м. В 2020-м дай бог сохранить прошлогодний уровень. Это не те 600 миллиардов «гринбаков», что были в 2011-м. Да и структура экспорта РФ – позорная. Берем данные Росстата (см. схему).

По сути, на долю технически сложной продукции приходится всего 16 процентов вывоза. А более половины – чистое сырье. Включите сюда и вывоз зерна (тоже сырье). Обратимся к другой статистике. Нефти на душу населения, добываемой в год (см. схему).

Вопросы есть? Так что в нынешней модели нужно выбирать: либо производить оружие, отбирая деньги у всех прочих и выпуская им кровь налогами, либо поднимать «оборонку», обеспечивая уверенный спад прочей экономики и нищету населения. Ибо изготовленная военная техника затем превращается в чистые затраты и – коль большой войны не предвидится – начинает просто тянуть страну на дно. Ибо чем больше ты тратишь на оружие (в нынешней системе), тем меньше денег у тебя остается на субсидии и льготные кредиты реальному производству, на образование и здравоохранение, на строительство новой инфраструктуры и на поддержку несырьевого экспорта.

Модель менять надо!

Как разорвать порочный круг? Надо менять модель! Прекратить лихорадку в производстве вооружений, отказаться от ненужного и развивать прежде всего гражданскую промышленность. Так, чтобы налоги от производства и продажи двигателей и станков, приборов и лекарств, судов и гражданских летательных аппаратов, электроники и автотехники, одежды и обуви, программного обеспечения и оптики (солиден полный список) поступали бы в бюджет, причем в объеме большем, чем доходы от вывоза сырья. Чтобы на один новый танк в производстве приходился десяток гражданских машин разнообразного назначения. Чтобы за рубеж вывозились не чистые нефть, газ и зерно, а плоды их глубочайшей переработки. А наши люди могли покупать свою продукцию легкой индустрии, не кормя Китай да Турцию. Тогда увеличенные доходы казны можно пускать на военные заказы – помимо всего прочего.

А пока все разворачивается, на поддержку ОПК пускают нужную часть накопленных от экспорта сырья финансовых резервов. Лет пять. Пока новый реальный сектор не наберет оборотов. Пока новые таможенные пошлины не побудят как можно больше всего производить дома.

Таков выход из тупика для РФ и путь к объединению разбитого в 1991-м. Но команда Путина начала милитаризацию без общей индустриализации. Расплата за это близка…

Максим Калашников

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (842) за 4 августа 2020 года