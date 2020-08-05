Боеготовность по предоплате

Энергоснабжение ключевых военных объектов может оказаться под угрозой

В лихие 90-е некоторые новоявленные собственники электросетей пытались отключать командные пункты Вооруженных сил, воинские части от линии электропередач за… неуплату долгов. О финансировании армии в те годы много говорить не приходится. Не она была виновата в отсутствии денег на счетах. Но это тогда никого не интересовало. Как и то, что Ракетные войска стратегического назначения, другие виды и рода войск обеспечивают спокойную работу того же бизнеса в стране и на внешних границах. Конфликт интересов приводил к тому, что командиры воинских частей вынуждены были выставлять вооруженную охрану у силовых подстанций, других энергообъектов. Сегодня иные времена. Но синдром 90-х живуч и готов повториться в самой извращенной форме.

Уже несколько лет ПАО «Россети» предпринимает попытки заполучить под свой контроль электросетевые активы военного ведомства. Что в том числе связано с некоторой задолженностью перед госхолдингом, которая накопилась у АО «Оборонэнергосбыт» (находится в банкротном состоянии). Однако до последнего времени Минобороны России удавалось отстаивать свои позиции, разъяснять ситуацию. А как сейчас?

Спор хозяйствующих субъектов?

В июне 2020 года ПАО «Россети» делегировало своего представителя С. Кирюхина на вакантную должность генерального директора АО «Оборонэнерго», которое родилось вместо АО «Оборонэнергосбыт». После чего стало ясно: вопрос передачи военных сетей в ПАО «Россети» практически решен. Назначения на такие должности, как правило, согласуются с курирующим это направление работы одним из заместителей министра обороны. Но даже если так и было, вопрос остается: чем обернется для самого Минобороны отчуждение военных энергосетей?

Поясним, что АО «Оборонэнерго» – непубличное акционерное общество, созданное в 2009 году на базе электросетевого комплекса Министерства обороны Российской Федерации. Оно обеспечивает электроэнергией военные объекты, включая места дислокации воинских частей и соединений, военные городки, аэродромы, военно-морские базы, полигоны, арсеналы, ремонтные заводы, госпитали, военно-учебные заведения и прочие объекты. Зона присутствия – от Калининграда до Камчатки, где в отдельных местах (Калининградская область, Кронштадт, Мурманская и Архангельская области, Хабаровский, Приморский и Камчатский края и др.) электрические сети АО «Оборонэнерго» безальтернативны или доминируют.

А вот ПАО «Россети» – публичное акционерное общество, созданное в 2008 году в результате реформы ОАО «РАО ЕЭС России» на базе распределительных сетей (напряжением до 110 киловольт) областных энергетических компаний. Ее контрольный пакет акций принадлежит государству, а общее количество акционеров превышает 300 тысяч, включая иностранных физических и юридических лиц. Зона присутствия компании – от Калининграда до Читы.

Однако в субъектах федерации Дальневосточного федерального округа, а также на части территорий Приволжского, Сибирского и Южного федеральных округов ПАО «Россети» пока не присутствуют. Возможно, именно этим объясняется его агрессивная стратегия по монополизации бизнеса по передаче и распределению электроэнергии. В связи с чем ПАО, как говорится, и положило глаз на сетевые активы Минобороны России. В случае получения контроля над ними «Россети» могут в существенной степени закрыть этот пробел, стать еще большим монополистом. И то, что контрольный пакет акций этой крупнейшей энергетической компании принадлежит государству, ничего не решает. Когда речь заходит о прибыли, интересы бизнеса всегда становятся выше интересов государства. Однако дело не только в этом.

Во-первых, в деятельности военных энергетиков присутствует специфика, связанная с обеспечением государственной тайны в воинских частях, скоростью исполнения приказов по подключению срочно разворачиваемых объектов к электроснабжению. В связи с чем зачастую финансовое и правовое обеспечение производится уже после выполнения поставленных задач. Этому способствует также исторически сложившаяся и поддерживаемая до сих пор военная дисциплина, традиции и ответственность персонала. Сам формат публичного акционерного общества позволяет получать акционерам большой объем информации, из которой грамотный аналитик может рассчитать цифры, составляющие государственную тайну. Органы военной контрразведки не могут этого не понимать.

Во-вторых, ПАО «Россети» при всем своем профессионализме вряд ли полностью готово исполнять задачи по обеспечению Вооруженных сил электроэнергией без соответствующих договоров, в которых бы четко прописывались обязанности сторон, учитывались все интересы Министерства обороны.

В-третьих, главным приоритетом для публичного акционерного общества всегда являлось и остается извлечение прибыли, а не исполнение требований, распоряжений военного командования. Как быть с этим и всегда ли экономическая целесообразность и эффективность стоят на страже государственных интересов? Передача специализированной военной энергетики в публичную акционерную компанию со множеством профессиональных миноритарных акционеров, раскрытием информации и стандартной схемой «сначала деньги – потом стулья» вряд ли может соответствовать стратегическим интересам государства.

В противном случае Министерство обороны, разворачивая лагеря и проводя учения, должно будет заранее обращаться в публичную компанию за разрешением на проведение мероприятий. Или срочно искать и организовывать платежи, когда, скажем, малоопытный молодой танкист снесет столб линии электропередач. А где гарантия, что при посадке военного воздушного судна вдруг не отключат освещение ВПП аэродрома за долги? Несколько лет назад во время стратегического командно-штабного учения с переброской войск на Дальний Восток произошел похожий случай, о котором газета «ВПК» писала. Тогда после перелета из европейской части страны в Хабаровск военные борта с военнослужащими часами стояли в аэропорту из-за того, что местная фирма просто не захотела их заправлять керосином. О какой уж тут оперативности в случае реальных боевых действий можно будет говорить.

Нечто подобное Минобороны России проходило и с заводами по ремонту военной техники, переданными после введения аутсорсинга госкорпорации «Ростех». Это никак не оправдало себя, и МО РФ вынуждено было возрождать собственные ремонтные батальоны, а систему аутсорсинга оставить только в сфере торговли и бытового обслуживания.

Удар по боеготовности

Информация о принятии Минобороны России решения по передаче своих электросетевых активов пока подтверждается только источниками в ПАО «Россети», самим фактом назначения С. Кирюхина и сообщениями в Интернете о намерениях обслуживания ряда электросетевых объектов в Москве и Кронштадте дочерними структурами ПАО. Кроме того, на телеграм-каналах как по команде появились сообщения о приоритетности задачи интеграции АО «Оборонэнерго» в ПАО «Россети». И ни слова – о повышении надежности военных электросетей, учете интересов МО РФ.

А как быть с такой проблемой: ПАО «Россети» является основным кредитором ОАО «Оборонэнергосбыт», которое, как уже отмечалось, находится в банкротном состоянии. Общая сумма исков – несколько миллиардов рублей, которых у военных нет. Следовательно, военные энергетики будут расплачиваться сетевыми активами или же их также постигнет участь банкротства.

Как к перспективе передачи военных электросетей в сугубо гражданские руки относятся в самом Минобороны – в частности, службы, ответственные за тыловое обеспечение и развертывание военных баз, объектов, частей и соединений? Ведь рубильник в таком случае будет в руках коммерсантов. И если, потеряв ремонтные базы для военной техники, тыловики быстро нашли выход в воссоздании ремонтных батальонов, то новые сети высокого напряжения быстро не построишь – дорого, да и свободной земли для строительства почти не осталось.

Пока объяснить трудно, почему чиновники военного ведомства меняют или намерены поменять профессиональных директоров на «эффективных менеджеров». По факту получается, что президент Российской Федерации и министр обороны предпринимают меры для укрепления боевой готовности Вооруженных сил, а некоторые ответственные лица в это же время способствуют монопольному сговору и разбазариванию госимущества стратегического назначения. Если это не так, мы готовы представить альтернативную точку зрения.

Пока ясно одно: утрата Министерством обороны контроля за энергоснабжением своих объектов в угоду чьим-либо коммерческим интересам, безусловно, нанесет серьезный удар по обороноспособности и стратегическим интересам государства.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (842) за 4 августа 2020 года