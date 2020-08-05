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Деловая газета "Взгляд"

В Сенате США призвали Вашингтон немедленно согласиться на продление ДСНВ

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Источник изображения: Louie Palu/ZUMA/

Властям Соединенных Штатов следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн в открытом письме, опубликованном в The New York Times.

Сенатор подчеркнула, что на Россию и США "приходятся 90% ядерного оружия в мире". "Прекращение действия ДСНВ и тех ограничений, которые он накладывает на два крупнейших ядерных арсенала, не будет способствовать нераспространению", – констатировала Файнстайн, подчеркнув, что ДСНВ "жизненно важен" с точки зрения контроля над вооружениями, передает ТАСС.

По ее словам, "США должны продемонстрировать, что играют ведущую роль в мире, продлив ДСНВ". "В то же время мы можем начать многосторонние консультации по контролю над вооружениями с другими ядерными державами. Я поддерживаю включение Китая и других ядерных держав в будущем в консультации и соглашения, но это должно произойти отдельно от незамедлительного продления ДСНВ", – отметила сенатор.

Ранее в Минобороны обвинили США в попытке слома системы международной безопасности

Напомним, 10 июля глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что судьба Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение. При этом глава МИД подчеркнул, что Россия обеспечит свою безопасность и без ДСНВ, Москва готова к любому развитию событий.



Антон Никитин

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