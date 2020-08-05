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Деловая газета "Взгляд"

КНДР заподозрили в создании ядерных боеголовок для баллистических ракет

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Источник изображения: Минобороны России/YouTube

Северная Корея, по мнению ряда стран, с большой вероятностью разработала «миниатюрные ядерные устройства» для баллистических ракет, сообщает Reuters со ссылкой на закрытый промежуточный доклад независимых экспертов, представленный комитету при СБ ООН по контролю за соблюдением санкций против КНДР.

"КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора. Одна из стран – членов [ООН] полагает, что КНДР продолжает производить ядерное оружие", – приводит текст доклада ТАСС.

Согласно документу, ряд неназванных стран считает, что Пхеньян в ходе последних шести ядерных испытаний с большой вероятностью разработал "миниатюрные ядерные устройства, подходящие для боеголовок [северокорейских] баллистических ракет", и будет продолжать развивать эту технологию.

Напомним, в конце июля лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о наличии у Пхеньяна "эффективных сил ядерного сдерживания", назвав их "гарантией национальной безопасности и будущего" для страны.

1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. В Москве обратили внимание, что "руководитель КНДР всегда выполняет свои обещания". США пообещали ответить на "плохое поведение" КНДР.



Антон Никитин

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