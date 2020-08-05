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ТАСС

Источник: БПК "Адмирал Левченко" пройдет модернизацию по примеру "Маршала Шапошникова"

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БПК "Адмирал Левченко"
БПК "Адмирал Левченко", Северный Флот.
Источник изображения: foto.mail.ru/community/voen_mor_flot

В настоящее время он находится в Североморске в ожидании решения на ремонт и модернизацию

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Левченко" проекта 1155 Северного флота пройдет модернизацию по примеру однотипного "Маршала Шапошникова" - корабля Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"БПК "Адмирал Левченко" в настоящее время находится в Североморске в ожидании решения на ремонт и модернизацию. Место проведения работ пока не определено", - сказал он.

БПК "Адмирал Левченко" выходил в море в 2018 г.

Ранее пресс-служба ТОФ сообщила, что БПК "Маршал Шапошников", ставший фрегатом после получения ударного комплекса крылатых ракет "Калибр-НК", будет передан флоту до завершения 2020 года.

"Маршал Шапошников" начинал службу в качестве БПК. Модернизация, связанная с установкой на нем универсальных корабельных стрельбовых комплексов под ракеты "Калибр-НК" и "Оникс", придала ему новые ударные возможности, благодаря которым его теперь классифицируют как фрегат. В перспективе он получит на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Ожидается, что по примеру "Маршала Шапошникова" будет проведена модернизация всех семи других кораблей проекта 1155.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
СФ
ТОФ
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