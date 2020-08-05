Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал условие успешного будущего человечества.

По мнению предпринимателя, для этого космические путешествия должны стать обычным делом.

«Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено», — написал он в Twitter.

When space travel becomes as common as air travel, the future of civilization will be assured — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

Ранее Маск объяснил возможности мозговых чипов, которые разрабатывает его стартап Neuralink. Они дадут людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот. Также при помощи этого изобретения пациенты с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.