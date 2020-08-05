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Известия.ru

Маск назвал условие успешного будущего человечества

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Aly Song

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал условие успешного будущего человечества.

По мнению предпринимателя, для этого космические путешествия должны стать обычным делом.

«Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как воздушное путешествие, будущее цивилизации будет обеспечено», — написал он в Twitter.


Ранее Маск объяснил возможности мозговых чипов, которые разрабатывает его стартап Neuralink. Они дадут людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот. Также при помощи этого изобретения пациенты с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.

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Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
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