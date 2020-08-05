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ТАСС

Главком ВМФ назвал успешным первый этап учений "Океанский щит-2020" по высадке десанта

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее в Минобороны сообщили, что всего в учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов проверил организацию управления силами флотов при высадке морского десанта и оценил первый этап учений "Океанский щит", как успешный. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВМФ.

"Главнокомандующий ВМФ Адмирал Николай Евменов лично проверил организацию управления действиями сил флотов по высадке морского десанта и оценил первый этап учений "Океанский щит", как успешный", - говорится в сообщении.

На первом этапе боевые корабли вышли из пунктов базирования, с привлечением минно-тральных кораблей отработали противоминные задачи, завершили развертывание в назначенные районы Балтики, после чего была произведена операция по высадке десанта.

В ней было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 18 самолетов и вертолетов морской авиации, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также порядка 2 тыс. военнослужащих флота.

В минувший понедельник в Минобороны сообщили, что всего в учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

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