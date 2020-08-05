Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22

Новый реактивный самолёт создают для военно-транспортной авиации

«Руслану» (Ан 124) и «Антею» (Ан-22) подготовили замену. В России началась разработка совершенно нового тяжёлого военно-транспортного самолёта для Воздушно-космических сил. С его технической комплектацией военное ведомство и промышленность определятся к концу года. Но уже известны ключевые требования со стороны Министерства обороны. По своей грузоподъёмности и дальности машина будет превосходить американский С-17 и европейский А-400, но немного уступать Ан-124.

Основные требования

Как рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, в настоящее время уже утверждены тактико-технические требования для перспективного самолета военно-транспортной авиации. Машина должна прийти на замену тяжелым Ан-124 и Ан-22.

В настоящее время открыта научно-исследовательская работа (НИР) по определению характеристик Перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА). Создание его аванпроекта поручено вести ПАО «Ил», рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве и ВПК. По плану подготовить его необходимо к декабрю 2020 года. С 2021-го планируется начать следующий этап — опытно-конструкторские работы (ОКР). На определение параметров перспективного самолёта и создание его аванпроекта «Ильюшиным» уже потрачено не менее 250 млн рублей.

В тактико-технических требованиях к НИР (имеются в распоряжении «Известий») указаны обязательные требования, которые выдвинуло к новому самолёту Минобороны.

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» ВКС РФ в аэропорту Толмачево Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Одно из самых необычных — возможность дозаправки топливом в полёте из воздушных танкеров. Ранее подобная технология для больших военно-транспортных самолётов в нашей стране не применялась. Новый самолёт должен перевозить не меньше 80 т груза на дальность в 5 тыс. км. Длина его грузового отсека будет не менее 27,5 м. Ширина и высота — 5,8 и 4,4 м соответственно.

ПАК ВТА оснастят четырьмя турбореактивными двигателями тягой в 20-25 тыс. кгс. Они дадут самолёту возможность летать на высотах до 12 км и крейсерской скорости 850 км/ч. Такой авиамотор России ещё только предстоит создать. В качестве претендента в документации указывается перспективный ПД-35, который сейчас разрабатывают.

Аванпроект также требует учесть возможность базирования ПАК ВТА на грунтовых и снеговых аэродромах. На это способны все современные самолёты отечественной военно-транспортной авиации.

— Военное ведомство разработало требования для будущего самолета, исходя из своих потребностей и задач, — рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Он должен перевозить грузы на большие расстояния, производить выброску десанта и обходиться без аэродромов с бетонным покрытием. Прекрасная машина будет, если её в таком виде сделают.

Грузоподъемность и габариты перспективного самолета позволят ему выбрасывать с парашютом несколько БМД за один раз, добавил генерал.

— Возможно, на новом самолете будут транспортировать и тяжелую технику, в частности, танки или тактические ракетные комплексы, — отметил Валерий Горбенко. — Получится многоцелевая машина, способная выполнять широкий круг задач. Будем надеяться, что через несколько лет перспективный самолет появится в войсках.

Военнослужащий наблюдает за посадкой военно-транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан» ВКС РФ на аэродроме Кольцово Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Минобороны поставило задачу разработать машину, способную перевозить все возможные вооружения и технику, которые вообще предназначены для переброски авиацией. В техническом задании указана не только техника Сухопутных войск. ПАК ВТА должен брать на борт вертолёты и самолёты, включая истребители МиГ-31БМ, комплексы ПВО и радары Радиотехнических войск. А также обеспечивать выброску воздушного десанта.

Техническое задание требует учесть при создании аванпроекта ПАК ВТА и предыдущие опытно-конструкторские работы фирмы. Среди них названы ОКР по созданию военно-транспортного самолёта М-60, воздушного танкера Ил-78М-90А и модифицированного тяжёлого транспортника Ан-124-100М.

После завершения к исходу этого года НИР можно будет перейти к этапу опытно-конструкторских работ. В этот период начнут проектирование и постройку опытных образцов. Для этого будет заключен новый государственный контракт.

Борьба за «Антонова»

По данным справочника The Military Balance 2020, в составе российских ВКС остаётся одиннадцать действующих Ан-124 и четыре турбовинтовых Ан-22. Еще в 2018 году командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что военное ведомство заинтересовано и регулярно рассматривает вопрос о возобновлении производства тяжёлых Ан-124.

Оба этих типа самолета активно применяют для снабжения российской военной операции в Сирии. Часть тяжёлой военной техники может быть доставлена только этими бортами. Наиболее массовые Ил-76 не используют, например, для перевозки современных танков.

Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Вопрос о необходимости замены тяжёлых транспортников или создания глубокой модернизации этих самолётов неоднократно поднимался. Но каждый раз он упирался в большую стоимость и сложность проекта. Производство Ан-124 ранее велось на двух заводах одновременно — в Киеве и Ульяновске. Последний украинский «Руслан» был построен в 2003 году, российский — в 2004.

Между Россией и Украиной до сих пор идёт спор об авторских правах на Ан-124 и о владении технической документацией на него. Это не позволяло восстановить производство машины силами отдельно взятой страны. Лишь в начале нынешнего года появились сообщения, что «Ильюшин» планирует самостоятельно провести работы по модернизации и продлению сроков эксплуатации имеющегося парка военных и коммерческих «Русланов».

Антон Лавров, Роман Крецул