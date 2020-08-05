В Сирии "сверхзащищенной" ЗСУ-23-4 "Шилка" штурмовую мощь усилили ракетами

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В Сирии в боях против террористов задействуют зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка", имеющие дополнительное бронирование.

Как правило, в комплект такой защиты входят установленные вкруговую специальные противокумулятивные экраны. Судя по боевому опыту, подобная полевая модернизация обеспечивает неуязвимость машины от различных противотанковых боеприпасов.

Такие самоходки играют роль машин боевой поддержки идущим в атаку танкам и боевым машинам пехоты. Особенно эффективны они в условиях города.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Пару лет назад на "Шилки" над 23-мм пушками стали устанавливать направляющие для запуска неуправляемых ракет. Конечно, точность таких боеприпасов оставляла желать лучшего, но, если они попадали в цель, то противнику наносился ощутимый урон.

Необходимо также учитывать, какой психологический эффект производит на противника запускающая эти снаряды боевая машина.