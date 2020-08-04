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Военно-промышленный курьер

Главком ВМФ оценил уровень морпехов Балтики

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках учений «Океанский щит-2020» под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова в Калининградской области прошла высадка морского десанта на необорудованное побережье.

В общей сложности в учебной операции было задействовано более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, 18 самолетов и вертолетов морской авиации БФ, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты флота и инженерных подразделений, а также порядка 2000 военнослужащих.

На начальном этапе минно-тральные группы оперативно выполнили задачи по проводке кораблей сил высадки десанта за тралами. Затем на береговую линию с помощью поисково-спасательных вертолетов Ка-27 ПС были высажены группы разграждения инженерных подразделений, которые проделали противоминные проходы.

Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей «Королев», «Минск», «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь». При огневой поддержке корабельной ударной группы на берег сошли более 25 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты БФ.

На побережье полигона «Хмелевка» подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесению ударов по обороняющимся силам.

В масштабных учениях ВМФ «Океанский щит-2020», проходящих в акватории Балтийского моря, задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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