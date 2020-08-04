Россия ответит на размещение американских ракет в Европе и Азии

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Москва незамедлительно отреагирует на размещение США ядерных и неядерных ракет в том или ином регионе, говорится в комментарии российского МИД в связи с годовщиной одностороннего выхода США из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

Как отметили в дипведомстве, действия США привели к тому, что "никаких ограничений по РСМД наземного базирования просто не существует, а угрозы для всеобщей безопасности и стабильности многократно возросли".

"После денонсации договора в Вашингтоне сразу же взяли курс на скорейшее завершение создания ракетных средств, ранее запрещенных по ДРСМД. Проведены их натурные испытания, полностью подтвердившие обоснованность многолетних российских претензий к соблюдению договора Вашингтоном. С американской стороны было публично заявлено о намерении скорейшим образом развернуть перспективные ракетные вооружения – прежде всего, в АТР. Не исключается их появление и в Европе", - отмечается в комментарии МИД.

"Очевидно, что размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира серьезнейшим образом подорвет региональную и глобальную безопасность, а также спровоцирует новый опасный виток гонки вооружений, Россия не может игнорировать появление дополнительных ракетных рисков для своей территории, которые будут носить для нас стратегический характер. Это потребует незамедлительного реагирования. Причем вне зависимости от того, в каком оснащении будут американские ракеты – ядерном или неядерном", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.