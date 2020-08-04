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Деловая газета "Взгляд"

В России отреагировали на решение США нарастить группировку в Польше

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Юрий Швыткин
Юрий Швыткин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Паниотов

Решение США об увеличении численности американских солдат в Польше преследует политические цели и провоцирует Россию к усилению потенциала на этом направлении, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"1 тыс. человек – это примерно численность полка. При этом, конечно, он не решит исход дела, но вместе с тем, чем больше численность [военнослужащих] блока НАТО в Европе, тем меньше безопасности в Европе. И конечно же, это делается с целью, наверно, больше политической, чтобы обеспечить политическую поддержку Польше, чтобы они чувствовали заботу о них старшего брата США", – сказал Швыткин РИА "Новости".

"Это вынуждает нас обеспечить безопасность еще больше в этом направлении. Страны Запада сами нас подталкивают к усилению потенциала непосредственно на этом направлении. (…) Безусловно, у России достаточно ресурсов [для обеспечения безопасности], но вместе с тем мы действуем всегда зеркально на те вызовы, которые нам страны Запада определяют", – отметил он.

Депутат добавил, что власти Польши, как и других европейских стран, не задумываются о перспективах и будущем военного контингента. "Насыщенность войсками и бряцание оружием ни к чему хорошему не приводит", – пояснил Швыткин.

В то же время, по мнению бывшего начальника международно-договорного управления Минобороны России генерал-лейтенанта Евгения Бужинского, решение Вашингтона не несет существенных угроз для России, поэтому не стоит преувеличивать этот шаг.

"Трамп пытается минимизировать расходы. Содержание военнослужащих за рубежом – это недешевое удовольствие, хотя Польша грозится содержать их за свой счет, но я думаю, что их надолго не хватит, так как польское "за свой счет" – это за счет ЕС, за счет Германии, прежде всего", – констатировал генерал.

"Я не склонен преувеличивать значимость этого шага. Это в основном символика. Никаких существенных угроз для России я не вижу", – заключил эксперт.

Напомним, Вашингтон и Варшава завершили переговоры по соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша превращается в военную опору США на востоке Европы.


Елизавета Булкина

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Германия
Польша
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