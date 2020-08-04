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Деловая газета "Взгляд"

Москва оценила последствия разрыва ДРСМД

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Здание МИД России. Архивное фото
Здание МИД России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости

За год, прошедший с момента выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), значительно возросли угрозы для глобальной стабильности и безопасности, говорится в комментарии МИД России.

"Теперь [после выхода США из ДРСМД в прошлом году] никаких ограничений по РСМД наземного базирования просто не существует, а угрозы для всеобщей безопасности и стабильности многократно возросли. После денонсации договора в Вашингтоне сразу же взяли курс на скорейшее завершение создания ракетных средств, ранее запрещенных по ДРСМД", – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"По-прежнему считаем, что в Вашингтоне совершили серьезнейшую ошибку. Несмотря на то, что Договор не был идеальным в современных условиях безопасности, он, без сомнения, продолжал содействовать обеспечению предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере", – отметили в МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что Россия по-прежнему убеждена, что договор следовало сохранить.

"Очевидно, что размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира серьезнейшим образом подорвет региональную и глобальную безопасность, а также спровоцирует новый опасный виток гонки вооружений, Россия не может игнорировать появление дополнительных ракетных рисков для своей территории, которые будут носить для нас стратегический характер. Это потребует незамедлительного реагирования. Причем вне зависимости от того, в каком оснащении будут американские ракеты – ядерном или неядерном", – говорится в комментарии.

"Убеждены, что единственным разумным и со всех точек зрения оправданным дальнейшим шагом является совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами. Россия остается открытой к равноправной и конструктивной работе над восстановлением доверия и укреплением международной безопасности и стратегической стабильности. Рассчитываем на аналогичное проявление заинтересованности и ответственности с американской стороны", – заключили в министерстве.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года, после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

Кроме того, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Помимо этого, 10 июля глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение.

США также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В результате проводимой Вашингтоном политики МИД России заявил об утрате доверия к США как к контрагенту.


Елизавета Булкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
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