Сокращение расходов США на оборону требует нового подхода к оценке систем вооружений

На фоне приближающихся выборов в США и экономических последствий пандемии коронавируса, в Соединенных Штатах все чаще слышны призывы к сокращению американских военных расходов, говорится в статье Дэвида Дептула (David Deptula) и Дугласа Берки (Douglas A. Birkey) для американского издания "Defense News". По мнению авторов, целесообразность этих сокращений сомнительна, учитывая масштабы существующих угроз, нынешнее состояние вооруженных сил США и важность оборонного сектора для экономики страны. Если же снижение расходов неизбежно, необходимо осуществлять его с учетом наиболее эффективных и ценных ресурсов министерства обороны США. Это требует нового подхода к оценке систем вооружений.

Стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-2A Spirit ВВС США и истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС Нидерландов над Северным морем, 18.03.2020 (с) Matthew Plew / ВВС США

Оборонные программы традиционно оцениваются по двум основным критериям: себестоимость единицы продукции и расходы на ее эксплуатацию и обслуживание. В качестве примера для сравнения можно привести покупку автомобиля и связанные с ней расходы на бензин и техническое обслуживание. Очевидно, что существуют разные типы транспортных средств: компактные легковые автомобили и крупные внедорожники. В случае с военными системами гораздо более важным для определения их ценности является критерий "стоимость-эффективность" или затраты, связанные с достижением желаемого результата.

Подобные сравнения вовсе не теоретические. В первую ночь операции "Буря в пустыне" для поражения одной цели понадобился 41 самолет, не оснащенный технологией малозаметности. В то же время 20 "самолетов-невидимок" Lockheed Martin F-117А Nighthawk поразили 28 отдельных целей. Без защиты, обеспечиваемой малозаметностью, потребовалась большая по численности авиационная группа для прикрытия восьми самолетов, поражающих одну цель. Этот пример служит яркой иллюстрацией проблемы отношения затрат к эффективности системы вооружений. Несмотря на то, что каждый самолет без технологии Stealth стоил дешевле, самолеты F-117А были гораздо более результативными при меньших рисках их потери.

Однако во время нескольких последний бюджетных спадов лица, принимающие решения, слишком часто отказывались от систем вооружений, которые "на бумаге" казались слишком дорогими, но на самом деле приносили гораздо большие результаты при меньших затратах. В этом году ВВС США хотели списать 17 бомбардировщиков B-1B, хотя один самолет данного типа может доставить столько же или больше боеприпасов, чем целое авиакрыло авианосца, в зависимости от дальности и полезной нагрузки. Производственные линии для бомбардировщиков B-2А и истребителей F-22А были заморожены задолго до того, как утвержденные количественные требования по их закупкам со стороны военных были удовлетворены. Анализ отношения затрат к эффективности привел был к совершенно иным результатам.

Эти решения продолжают иметь существенные последствия. Ситуация в мире сегодня гораздо более опасная, чем когда-либо после окончания холодной войны, а силы США истощены. Для достижения результатов необходимы умные инвестиции.

Критерий "стоимость-эффективность" может быть применим к любым типам военных операций - просто необходимо адаптировать показатели измерения соответствующим входящим данным. Так, если речь идет о превосходстве в воздухе и авиационных ударах, нужно рассматривать результативность с точки зрения показателей точности. Это просто - принцип "одна бомба/ракета - одна цель" не только экономит деньги, но и высвобождает силы для выполнения других задач.

Еще одним критерием, который стоит учитывать, авторы называют боевую устойчивость/выживаемость (survivability). Замена самолета и пилота стоят дорого. Технологические особенности истребителей пятого поколения также имеют решающее значение - сочетание малозаметности, современной авионики, вычислительной мощности, систем управления и контроля в режиме реального времени, необходимых для проникновения в защищенные зоны противника и понимания того, как наилучшим образом достичь желаемых результатов, одновременно минимизируя риски. Показатели дальности и максимальной полезной нагрузки тоже очень важны - один самолет, способный лететь дальше и нести больше ракет или бомб, повышает эффективность и результативность. Оценка этих показателей - а они все измеримы - дает точное понимание, почему такие самолеты, как F-35 и B-21, так ценны, заключают авторы.