CNN (США): вывод войск из Германии может стать последним подарком Трампа Путину перед выборами

Автор, работая на оппозиционное к президенту Трампу СМИ, ставит ему в вину вывод войск из ФРГ. А еще Трамп слишком груб с Меркель и слишком вежлив с Путиным. Результатом может стать катастрофа - крушение НАТО. Хотя такой подход страдает преувеличением роли грубости в истории, автор проводит его с остроумием.

С тех пор как Дональд Трамп занял пост президента США, он с какой-то одержимостью развязывал те узы, которые объединяют США и их союзников.

На этой неделе явно произвольным рывком он разорвал одну из таких связей, объявив план вывода около 12000 войск из Германии. Эта зеленая "нитка боевого братства", оплетающая исторические городки, поля и густые леса Германии, в течение трех поколений помогала обеспечить мир в Европе, воплощая нерушимую приверженность друг другу бывших врагов (имеется в виду война антигитлеровской коалиции, в которую входили США, против нацистской Германии в 40-е годы двадцатого века - прим. ред.).

Однако сейчас эти отношения, особенно если Трамп переизберется в этом году, окажутся в процессе свободного падения в неизвестность.

Его решение, если верить его твитам, принято для того, чтобы наказать Германию.

"Германия платит России миллиарды долларов ежегодно за энергоресурсы, а нам предлагается защищать Германию от России. Что это вообще такое?" - написал Трамп в одном из постов.

"К тому же Германия запаздывает с выплатой своего двухпроцентного взноса в НАТО. Поэтому мы выводим часть войск из Германии!"

Эти его недипломатичные информационные гранаты были запущены в сторону ФРГ за несколько секунд посреди ночи, но, как боятся германские чиновники, теперь годы уйдут на то, чтобы устранить вред, нанесенный таким образом военному альянсу.

Норберт Рёттген, председатель комитета бундестага по внешней политике, отреагировал в среду, написав в Twitter следующее: "Вместо того, чтобы усилить НАТО, этот шаг Трампа ослабит альянс. Военная мощь США не увеличится, но уменьшится по сравнению с Россией, а также Ближним и Средним Востоком".

Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии, региона, где располагается несколько баз США, также раскритиковал Трампа: "К сожалению, это наносит серьезный вред германо-американским отношениям. Военных выгод не наблюдается. Это ослабит НАТО и сами США".

Было бы странно, если бы Кремль не кинулся радостно использовать этот переполох в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал CNN: "Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе".

Трамп - это подарок, который судьба раз за разом дает Кремлю к его вящей радости. Непредсказуемость Трампа, хотя часто и отзывается в Москве легкой головной болью, компенсирует это неудобство тем, что льет и льет воду на мельницу кремлевской пропаганды.

У 45-ого президента США ушло почти четыре эгоистических и разрушительных года на то, чтобы достичь этой точки. Однако вывод из Германии трети размещенных там войск - это спусковой крючок, нажатие на который сигнализирует конец того, что 32-ой президент США Франклин Делано Рузвельт задумывал как послевоенный порядок, основанный на общих интересах и коллективных устремлениях.

Рузвельт и другие лидеры его поколения были свидетелями худших времен в истории. Тогда великие державы сталкивались - и все из-за амбиций нескольких себялюбивых злодеев. Если взять на веру, что Трамп хоть что-то знает о том периоде истории, придется признать: он предпочитает просто не обращать внимания на очевидные факты.

Проблема для НАТО и других союзников США заключается в том, что, похоже, не существует почти ничего, что могло бы сдержать порывы Трампа. Министр обороны Марк Эспер вторит словам президента, говоря: "Германия - самая богатая страна Европы. Германия может и должна платить больше за собственную защиту".

К этой музыке давно привыкли в просторной штаб-квартире НАТО в зеленом пригороде Брюсселя: там об обязательстве каждой страны тратить на оборону не менее 2% ВВП начали говорить задолго до начала президентства Трампа. Пустым звуком там прозвучит и недавнее заявление генерала Джона Хайтена, заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, сказавшего, что сокращение войск в Германии "укрепит" поддержку американцами их союзников. Оно, мол, поможет "лучше распределить силы в Европе и увеличит использование ротационных сил".

Эспер говорил о "стратегическом развертывании": некоторые войска могут переместиться в Польшу, а другие - в миниатюрные балтийские страны. Йенс Столтенберг, вечно оптимистичный генеральный секретарь НАТО, сообщил, что "США тщательно проконсультировались со всеми членами НАТО перед сегодняшним заявлением". Хотя германские чиновники почему-то выразили удивление, когда впервые официально услышали о возможном выводе войск США месяц назад.

Столтенберг непрерывно боролся с попытками Трампа оторваться от НАТО. А начались эти попытки непосредственно с того момента, как президент Трамп вступил в должность в начале 2017 года. Вскоре после последней встречи лидеров НАТО в Лутоне, Англия, прошедшей в декабре 2019 года, Столтенберг опять позволил Трампу подудеть в свою любимую дуду, лично объявив об увеличении обязательств каждого из союзников по несению общих оборонных расходов. Это обязательство Трамп выдавил из союзников.

Столтенберг все еще пытается спасти ситуацию, с надеждой заявляя, что решение Трампа "подчеркивает неизменную приверженность США к вопросам НАТО и европейской безопасности".

Правда состоит в том, что Трамп с самого начала подвергал канцлера Германии Ангелу Меркель жесточайшему прессингу. И не только из-за недостаточных взносов на оборону, составлявших 1,38% ВВП страны. Он трепал ей нервы и по поводу экспорта в США автомобилей марки BMW, а также торговли в целом. Во время их первой встречи в Белом Доме весной 2017 год президент почти не смотрел Меркель в глаза. На саммите НАТО в 2018 году он оскорбил ее за завтраком. А теперь вот еще и вывод войск.

Ирония ситуации в том, что генералы Трампа переносят Европейское командование вооруженных сил США из Германии в Брюссель, штаб-квартиру НАТО, именно для того, чтобы, согласно командиру командования Тоду Уолтерсу, "увеличить оперативную гибкость командования". И это происходит, несмотря на вопиющий дефицит бельгийского вклада в общую оборонную копилку НАТО. У Бельгии затраты на оборону составляют 0,93% ВВП страны, что меньше, чем у Германии.

Вне зависимости от мотивов Трампа, будь то его субъективная раздражительность или объективно происходящий стратегический поворот в сторону Азии, объявленный недавно Эспером, происходящее пугает союзников и идет вразрез с долгосрочными выгодами США. Сегодня европейские страны вынуждены в вопросе обороны рассчитывать только на себя. И понадобится им не мгновенная починка, а глобальный стратегический ремонт.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии, назвала вывод войск из Германии "печальной новостью" и добавила: "Я хочу, чтобы мы наконец начали быстрее продвигаться к общей европейской политике в области безопасности и обороны".

И пока не все европейские лидеры довольны этим, в последние недели ЕС смог показать, что способен идти на уступки и преодолевать значительные внутренние разногласия. Примером стала выработка в течение четырех дней и ночей следующего семилетнего бюджета ЕС и плана выхода из кризиса.

Трамп не стал причиной мгновенного возникновения общеевропейского соглашения об обороне, но он сократил время до его появления. Сейчас для Америки это плохая новость.

Пока Трамп ищет друзей, чтобы укрепить санкции против Китая и Ирана, все менее ручная и все более беспокойная Европа начинает поиск связей, которые согласуются с ее национальными и торговыми интересами. А они могут не всегда совпадать с интересами Америки.

Трамп одновременно усиливает президента России Владимира Путина, стратегического врага, который и так ведет на нас наступление. Одновременно Трамп ослабляет союзников. Это двойной удар в свои ворота, что типично для президента США, настаивающего на игре по собственным правилам.

Если пандемия, которая, похоже, работает против Трампа, не может научить его, что иногда посоветоваться - это хорошее решение, то маловероятно, что он передумает насчет вывода войск.

Возможно, новый американский президент, который будет избран в ноябре, будет иметь достаточно времени и силы убеждения, чтобы устранить трещину в отношениях США и их союзников. Это будет непросто, потому люди из свиты Трампа вслед за ним активно работают на увеличение дефицита доверия европейских союзников к нам.

С этой стороны Атлантики складывается впечатление, что Трамп отправился в путешествие по неизведанным водам, игнорируя широко известные штормовые предупреждения.

Ник Робертсон (Nic Robertson)